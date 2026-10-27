El paro sube en 4.800 personas en el tercer trimestre en Navarra y se crean 7.100 empleos

Infografía con cifras de paro en Navarra en el tercer trimestre de 2026 según la estadística de 'Encuesta de Población Activa' del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 4.800 personas en Navarra durante el tercer trimestre hasta los 32.500 desempleados, un 17,3% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la Comunidad se sitúa en 9,16%.

Esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2021. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Navarra (13 veces) mientras que ha subido en 12 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde 2008.

En el tercer trimestre se crearon en Navarra 7.100 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 322.300 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 354.800 personas en la Comunidad foral, tras aumentar en los últimos tres meses en 12.000 personas (+3,5%).

En el último año el paro ha aumentado en 7.800 personas (+31,6%) en Navarra y se han creado 8.400 empleos (+2,7%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 16.200 personas (+4,8%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 4.300 mujeres (+29,5%), frente a un avance del paro masculino de 500 parados (+3,8%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 18.900 y la tasa de paro femenino en el 11,42%. Por su parte, 13.600 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,19%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Navarra se mantuvo en el mismo nivel durante los tres últimos meses, con 6.800 jóvenes en paro, hasta situar la tasa de paro juvenil en un 21,93%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 4.900 personas en el tercer trimestre en la Comunidad foral y el de temporales se incrementó en 4.300 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 285.600 personas, de los que 229.200 tenían contrato indefinido (el 80,25%) y 56.400, temporal (el 19,75%).

Mientras que el sector privado generó 8.000 puestos de trabajo en Navarra, un 3,12% más, hasta un total de 264.200 ocupados, el sector público destruyó 900 puestos de trabajo, un -1,53% menos, hasta un total de 58.100 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 5.900 personas en el tercer trimestre (+2,14%) en la Comunidad hasta los 282.000 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 1.100 (+2,81%), hasta sumar 40.200 personas.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 400 menos (-30,77%); Agricultura, 300 menos (-18,75%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 2.400 más (+18,18%); Industria, 1.600 más (+76,19%); y Servicios, 1.500 más (+15,79%).

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunitat Valenciana (+31.000), Madrid (+21.100) y Galicia (+19.400) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Castilla y León y Canarias en donde menos, con retrocesos de 10.000, 7.200 y un 4.300, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+38.100), Baleares (+26.900) y Galicia (+21.400) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Andalucía y Aragón en el lado contrario, con 49.200, 24.900 y un 4.400 empleos menos, respectivamente.