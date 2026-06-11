El parque Sendaviva abre este sábado las atracciones acuáticas

Archivo - Imagen de los rápidos en Sendaviva. - SENDAVIVA - Archivo

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parque de la naturaleza Sendaviva abrirá sus atracciones acuáticas a partir de este sábado, 13 de junio, para toda la temporada de verano.

Entre las atracciones que más se visitan destacan Los Rápidos, que cuenta con cuatro toboganes de más de 100 metros de recorrido con una caída desde 14 metros de altura, y Roko Urtsua, una experiencia de agua diseñada para niños más pequeños que combina la escalada y el deslizamiento por cuatro toboganes acuáticos.

También estarán disponibles el Splash -zona de juegos acuáticos con chorros verticales, arcos de agua, un tobogán y un cubo gigante basculante-, El Laberinto Acuático, La Batalla Acuática, las Búmpers y las Barcas del Lago.

Estas instalaciones acuáticas cuentan con sistemas de recirculación, reducción y tratamiento que permiten reutilizar el agua y optimizar su consumo, "permitiendo así a Sendaviva mantener su compromiso con la gestión eficiente de los recursos naturales".

PUNTO DE OBSERVACIÓN DEL ECLIPSE DEL 12 DE AGOSTO

Además, el parque será "el punto neurálgico" de la red oficial de observación de Gobierno de Navarra del eclipse del 12 de agosto, con una previsión de 6.000 personas y las entradas ya disponibles en la web del evento www.ecklipsenavarra.com.

Con un precio de 5 euros (más gastos de gestión), incluye entrada para disfrutar de toda la jornada en Sendaviva (no es necesario comprar ninguna entrada adicional), incluido el acceso a la zona de observación del fenómeno astronómico, que sucederá pasadas las 20 horas y que tendrá en Sendaviva "uno de los puntos con mejor visibilidad de toda la red oficial".

En previsión de la afluencia de público que llegará al parque y a la zona centro y la Ribera de Navarra, se ha facilitado parking gratuito y se han habilitado líneas especiales de autobús -ambos se reservan en el mismo proceso de compra-, y se recomienda al público compartir vehículo u optar por el transporte público. Además, el parque tendrá una programación especial esa jornada que se anunciará en las próximas semanas.

VUELVEN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y SE ESTRENA 'TIERRA DE LEYENDA'

En verano Sendaviva volverá a ofrecer sus campamentos temáticos para niños de entre 6 y 13 años. Con tres temáticas diferentes, inspiradas en la misión y valores de la (Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), de la que forma parte Sendaviva, y para los que ya quedan últimas plazas en las modalidades de campamento de verano y campamento con alojamiento, en castellano y en euskera (sendaviva.com/campamentos).

Las novedades de esta temporada se completan con un nuevo espectáculo, 'Tierra de Leyenda', ofrecido exclusivamente en el Restaurante de Las Aves del parque previa reserva, y que cuenta la historia de la Ribera y de las Bardenas Reales alrededor del mundo del pastoreo, las cañadas y la transhumancia, con un menú temático relacionado con esta tradición y modo de vida centenario.

INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS

Las tarifas y descuentos están disponibles en la web oficial del parque (www.sendaviva.com). También es posible adquirir entradas con descuento en el punto de venta de NICDO en el centro comercial La Morea (Pamplona), abierto de lunes a sábado, de 09.30 a 21.30 horas.

Sendaviva ofrece descuentos por compra anticipada y una promoción especial del 50% en la entrada para una segunda visita durante la misma temporada.