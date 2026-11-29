Un colegio electoral en las elecciones generales del 29 de noviembre. - Juanma Serrano - Europa Press

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales en Navarra a las 14 horas de este domingo es del 49,11%, frente al 41,27% que se registró en los comicios de 2023, lo que supone un aumento de 7,84 puntos, según datos del Ministerio del Interior.

Esta cifra de participación se corresponde con los datos del 98,53% de las mesas electorales.

En el conjunto de España, la participación en las elecciones generales a las 14 horas supera el 45%, 5,2 puntos más que en las de 2023, cuando fue del 40,48% a esa misma hora.