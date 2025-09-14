La participación de niñas en la liga municipal de fútbol sala escolar de Pamplona casi se triplica en tres temporadas

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

En las tres últimas temporadas de liga municipal de fútbol sala escolar de Pamplona, una competición recreativa y adaptada para niños y niñas entre los 8 y los 11 años, se ha casi triplicado el porcentaje de niñas, pasando de 5,4% en la temporada 2022/2023 a 14,2% en la edición 2024/2025. En términos absolutos, las cifras recogen 52, 119 y 180 niñas en las tres últimas temporadas.

En la temporada 2024/2025 compitieron 180 niñas, tanto en una liga específica entre equipos femeninos integradas por jugadoras de diferentes edades (90 participantes en 11 equipos), como dentro de equipos mixtos (88 niñas) en algunos de los 104 equipos en competición en los circuitos de 8 y 9 años de edad.

Esta liga, que impulsa el Ayuntamiento de Pamplona, busca la promoción deportiva a nivel escolar en la ciudad coordinando un torneo, con un planteamiento complementario y equilibrador respecto de otras ofertas deportivas federadas y competitivas de la ciudad. La idea es fomentar valores deportivos, recreativos, la coeducación -anulando cualquier práctica discriminatoria- y la integración de personas con discapacidad, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la prórroga del contrato de gestión de la liga municipal de fútbol sala escolar (para niños y niñas entre los 8 y los 11 años), una prórroga que cubre la temporada 2025/2026, para la que próximamente se abrirán inscripciones. Es la primera de las cuatro posibles previstas que se extenderían hasta la temporada 2028-2029. El contrato le fue adjudicado en 2024 a Gesport Gestión Deportiva SL y el presupuesto que se invertirá esta temporada es de 58.810 euros.

El año pasado, en la trigésimo primera edición de esta liga, participaron 1.266 deportistas y 115 equipos, en su mayoría de centros escolares. Esta es una liga en la que prima la participación sobre la competición, por lo que siempre los niños y niñas que asistan al partido deben jugar un mínimo de minutos establecido en el reglamento según la categoría. La liga se desarrolla entre los meses de octubre y mayo, con partidos los fines de semana (prioritariamente los sábados por la mañana) y con un calendario vinculado al curso lectivo. En la pasada temporada se disputaron 1.360 partidos.

En este contrato se incidió sobre el concepto de 'Pamplona multideporte', impulsando una estrategia de conocimiento y práctica de diferentes deportes que sea compatible con los partidos de fútbol sala que se juegan en la liga. Durante cada temporada se impulsa una estrategia de Encaminamiento Deportivo y se facilita también la prueba de otros deportes a todas las personas participantes y se informa a las familias y al personal técnico de los equipos sobre los beneficios de la práctica multideportiva y sobre la existencia y funcionamiento de las jornadas de multideporte de los Juegos Deportivos de Navarra.