Los partidos navarros tienen que cerrar sus coaliciones y decidir sus listas electorales en apenas unos días

Archivo - Vista del Hemiciclo vacío del Congreso de los Diputados. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La decisión del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre obliga a los partidos navarros a decidir su estrategia de coaliciones en el plazo de apenas once días y a presentar sus candidaturas previsiblemente entre el 21 y el 26 de octubre.

En los últimos meses y semanas, los partidos navarros estaban trabajando en la designación de sus candidaturas a las elecciones forales del mes de mayo y en la preparación de estos comicios.

Así, por ejemplo, UPN ha decidido ya que Cristina Ibarrola será su candidata a la Presidencia de Navarra, la socialista María Chivite ha anunciado que optará a la reelección, Geroa Bai ha designado a Uxue Barkos como candidata y por EH Bildu Laura Aznal repite como candidata.

En este escenario, en el que los partidos tenían el foco puesto en las elecciones forales, deben abordar ahora en un plazo exprés la designación de sus candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre, después de que el pasado viernes el Congreso rechazara los decretos de vivienda presentados por el Gobierno, lo que ha precipitado el adelanto de los comicios.

La primera decisión que deben tomar los partidos navarros es la de formalizar las coaliciones, que se deberán registrar entre el 7 y el 16 de octubre.

Este plazo podría acelerar, por ejemplo, un hipotético acuerdo entre UPN y PP, que en las últimas elecciones generales en 2023 concurrieron por separado, aunque en esta ocasión el escenario podría ser diferente. Dada la cercanía de las elecciones forales y municipales, la negociación entre ambas formaciones podría abarcar todas las convocatorias electorales de los próximos meses.

Además, el adelanto de los comicios generales también precipita las negociaciones entre las formaciones a la izquierda del PSOE. En Navarra, IUN, Batzarre y el grupo de independientes ya habían acordado repetir la coalición Contigo-Zurekin para las elecciones forales de 2027, pero está en el aire si Podemos volverá a incorporarse a este acuerdo, como ya hizo en los comicios de 2023.

En este espacio electoral, la decisión que adopten las direcciones nacionales podría ser determinante. En 2023, todas estas formaciones se agruparon en el ámbito nacional en la plataforma de Sumar, que también concurrió con este nombre en Navarra, y que ahora se transformaría en Frente Amplio, aunque está por determinar también si Podemos se integraría en esta coalición.

En Navarra se eligen cinco diputados. En las elecciones generales de 2023, el PSN fue la fuerza más votada y obtuvo dos diputados, mientras que UPN, PP y EH Bildu se repartieron uno cada uno. Sumar, Vox y Geroa Bai no obtuvieron representación.

Actualmente, los cinco diputados navarros en el Congreso son Adriana Maldonado e Iván Cacho por el PSN, Bel Pozueta por EH Bildu, Sergio Sayas por el PP y Alberto Catalán por UPN. Cabe recordar que Iván Cacho llegó al Congreso en sustitución de Santos Cerdán, que presentó su dimisión tras la investigación por presunta corrupción realizada por la UCO de la Guardia Civil.

En el caso del Senado, en Navarra se eligen cuatro representantes. En 2023 fueron elegidos tres candidatos del PSN. Los senadores socialistas electos fueron Javier Remírez, Nuria Medina y Toni Magdaleno, aunque Remírez regresó como vicepresidente del Gobierno de Navarra y fue sustituido en la Cámara Alta por Sergio Barasoain. Por su parte, María Caballero, de UPN, logró también asiento en el Senado. Navarra cuenta con un senador autonómico elegido por el Parlamento foral, que, en este caso, es Uxue Barkos (Geroa Bai).