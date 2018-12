Patricia Phelps de Cisneros dona una selección de fotografías de su colección al Museo Universidad de Navarra

Publicado 10/12/2018 18:18:35 CET

PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Patricia Phelps de Cisneros ha donado una selección de obras fotográficas de su colección al Museo Universidad de Navarra. La donación se compone de 49 piezas, de autores mayormente iberoamericanos de los siglos XX y XXI como a Andreas Gursky (Alemania, 1955), Juan Uslé (España, 1954), Héctor Fuenmayor (Venezuela, 1949), Roberto Obregón (Colombia/Venezuela, 1946-2003), Mariana Castillo Deball (México, 1975) y Miguel Rio Branco (Brasil, 1946).

Gustavo y Patricia Cisneros han destacado que pretenden "impulsar la educación por encima de todo" y han resaltado que en las últimas décadas, además de organizar diversos programas educativos, han colaborado "intensamente" con universidades y sus museos, entre ellos Harvard, NYU, University of Texas at Austin, Hunter College, Wheaton College y City University of New York.

Desde el Museo Universidad de Navarra han señalado que un aspecto diferencial de esta donación es la petición expresa de la coleccionista venezolana de que las fotografías sean estudiadas por alumnos del Master in Curatorial Studies, único posgrado en España para la formación académica de comisarios de arte.

"Profesores, investigadores y estudiantes de otras facultades tendrán también acceso a esta donación, promoviendo así el análisis de la fotografía artística desde las distintas áreas del saber. Con los hallazgos de las investigaciones o las evidencias obtenidas se editarán artículos y publicaciones", ha señalado el Museo Universidad de Navarra en un comunicado.

Según ha indicado, Patricia Phelps de Cisneros "colabora y ayuda con generosidad y desinterés al Museo Universidad de Navarra desde antes de su inauguración, que tuvo lugar en 2015". Del centro le interesó especialmente su "importante colección de fotografía, su naturaleza universitaria y la interdisciplinariedad en la programación artística".

Para el director general del Museo Universidad de Navarra, Jaime García del Barrio, "después de estos años colaborando con Gustavo y con Patricia, estamos muy agradecidos por su donación y, sobre todo, estamos orgullosos de que la Colección Patricia Phelps de Cisneros, tan importante y representada en los mejores museos del mundo, haya pensado en nosotros como la mejor casa para albergar, conservar y estudiar parte de su colección".

Según García del Barrio, las obras recién incorporadas "suponen un fortalecimiento del valor y conocimiento que reúne nuestro amplio fondo fotográfico y subrayan la riqueza de la globalidad, tan presente en nuestra colección, con artistas de todas las naciones".

La colección del Museo Universidad de Navarra se compone de más de 23.000 fotografías de artistas nacionales e internacionales, tomadas durante toda la historia de la fotografía, desde los orígenes de la técnica, a mediados del siglo XIX, hasta la actualidad.

Otras donaciones de la Colección Patricia Phelps de Cisneros han tenido su destino en importantes museos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Destacan el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), el Museo de Arte de Lima (MALI), el Museo Blanton de la Universidad de Texas en Austin o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en España.