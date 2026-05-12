Patricia Ruiz (UGT) dice que la ley de prevención no protege a los trabajadores de los riesgos actuales

La secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, junto con el secretario general de UGT de Navarra, Lorenzo Ríos. - UGT

PAMPLONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha advertido de que la actual ley de Prevención de Riesgos Laborales "no está protegiendo a las personas trabajadoras de los riesgos actuales" y ha defendido que "700 muertes laborales cada año requieren de una respuesta urgente y una actualización de la ley".

"La ley de Prevención de Riesgos Laborales que tenemos actualmente vigente es del año 1995. En ese año no había móviles, solo el 2 por ciento de la población tenía, mientras que hoy en día los riesgos digitales están detrás de una de las primeras causas de muerte por accidente laboral, que son los infartos y los derrames cerebrales", ha remarcado Ruiz en una comparecencia en Pamplona, en la que ha estado acompañada por el secretario general de UGT de Navarra, Lorenzo Ríos.

En este sentido, ha afirmado que "la salud mental está absolutamente ausente en la ley actual, al igual que los riesgos climáticos, que están causando muertes también y muchas enfermedades profesionales no registradas". "Tampoco recoge la ley vigente la perspectiva de género ni las enfermedades propias de las mujeres", ha subrayado Ruiz, para advertir, además, de que con la legislación actual "las pymes, la gran parte del tejido productivo de nuestro país, están desprotegidas".

Por todo esto, la secretaria confederal de Salud Laboral de UGT ha confiado en que los grupos del Congreso "tengan a bien debatir, evaluar y completar" la actualización de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, un proyecto de ley aprobado hace escasas semanas en el Consejo de Ministros y que es fruto del acuerdo alcanzado por el Gobierno central con los sindicatos UGT y CCOO el pasado mes de febrero.

En cuanto a la situación de la siniestralidad laboral en la Comunidad foral, Patricia Ruiz ha señalado que Navarra "es una de las comunidades con mayor siniestralidad", lo que "tiene que hacer reflexionar tanto al Gobierno, como a las patronales y a las personas trabajadoras". "Navarra es una comunidad con unas condiciones por encima de la media del país, pero en la seguridad y salud en el trabajo no está en esa posición de brillar en las estadísticas. Esto tiene que tener una respuesta urgente, me consta que se están haciendo cosas, pero se deberían hacer muchas más, la salud debe de protegerse", ha sostenido.

En otro orden de cosas, en relación al debate suscitado sobre el incremento de las bajas laborales, la secretaria de Salud Laboral de UGT ha querido dejar claro que "no hay ninguna relación entre convenios colectivos que tengan reconocido un complemento por incapacidad temporal y el número de bajas".

"Nos quieren hacer ver que la solución al incremento de las bajas es reducir los derechos conseguidos con las compensaciones de salario en caso de baja cuando los datos no dicen eso. Es importante enfocar de forma correcta dónde está el problema y, sin duda, está en la falta de atención médica del servicio público de salud, de las mutuas y en la prevención interna que hacen las empresas", ha afirmado.

En este sentido, Patricia Ruiz ha subrayado que UGT "va a estar enfrente de todas las medidas que solo aborden el incremento de las bajas laborales fijándose en unas características económicas", ya que, en su opinión, este asunto únicamente debe abordarse "enfocándolo desde una perspectiva clínica y sanitaria".