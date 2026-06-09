Las patrullas de cercanía de Policía Municipal dedican 118 horas a la atención del vecindario de los distintos barrios

Policías municipales en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha puesto en marcha en los últimos meses un nuevo servicio con el objetivo de reforzar el patrullaje de proximidad en los distintos barrios de la ciudad. Estas patrullas de cercanía, tal y como se definieron, han trabajado semanalmente en cada una de las distintas zonas. En total, se han destinado 136 efectos de Policía Municipal que han dedicado un total de 118 horas al patrullaje a pie, con el objetivo de ofrecer una atención cercana al vecindario y detectar conductas incívicas y contrarias al ordenamiento municipal.

Precisamente, ha informado el Ayuntamiento, una de las claves de este patrullaje de cercanía es que los agentes implicados realizan su labor a pie, "ofreciendo una atención más próxima y enfocada a atender las demandas de la ciudadanía sobre problemas en su entorno más cercano, tal y como se recoge en el Plan de Seguridad Ciudadana 2025-2028". Este servicio especial semanal se implantó en diciembre y, cada semana, se ha producido en cada uno de los barrios de la ciudad.

Mediante este patrullaje a pie en zonas concretas se busca dar respuesta a quejas y necesidades planteadas por el propio vecindario a Policía Comunitaria. Son propuestas planteadas por asociaciones, colectivos, por vecinos y vecinas a través de consultas directas, propuestas en los foros de barrio y de los requerimientos que solicitan en el 010, 092 y demás medios de comunicación con la ciudadanía. En ellas, se abordan aspectos como la suciedad en determinadas zonas, mobiliario vandalizado, incumplimientos de ordenanzas de seguridad vial o de tenencia de animales, entre otros. En este dispositivo especial han participado agentes de los grupos de Proximidad y Prevención y Seguridad Vial de Policía Municipal.

Entre las labores de estas patrullas de cercanía, destaca, sobre todo, la supervisión de zonas peatonales y la atención a la problemática de cada barrio. De hecho, esta labor ha centrado el mayor número de horas de dedicación del servicio. De las 118 horas prestadas en todos los barrios, 52,5 han perseguido este objetivo. Pero no ha sido el único. Otras 31,5 horas se han dedicado al control de vehículos de movilidad personal y bicicletas, para vigilar el cumplimiento de la normativa sobre circulación y los requisitos de seguridad, así como la tenencia del seguro obligatorio.

Aunque en menor medida, las patrullas de cercanía también han realizado labores relacionadas con el control del bolseo (9 horas) y controles de la ordenanza de terrazas (2,3 horas). También han participado en dispositivos estáticos de control y en controles de radar. En total, más de 180 servicios, ha detallado el Ayuntamiento.

La actividad se ha organizado de forma semanal en cada uno de los barrios, con la participación de distintas áreas de Policía Municipal, para atender a la mayor demanda vecinal posible y abordar las peculiaridades de cada zona. Los patrullajes comenzaron a finales de diciembre en el barrio de Rochapea, esta misma semana estarán en Azpilagaña y seguirán dando continuidad a esta línea de trabajo a partir del próximo 1 de septiembre.

Hasta la fecha, este patruallaje a pie ha permitido aumentar la presencia policial en zonas peatonales y espacios identificados como prioritarios en respuesta a las demandas vecinales. Para cada barrio se han asignado dispositivos específicos, ajustando horario, funciones y recursos, según las necesidades. El objetivo es que se este servicio se mantenga de forma constante a lo largo de todo el año, rotando barrio a barrio de forma semanal, como un elemento más de seguridad ciudadana, convivencia y proximidad policial.

En esta primera edición del servicio de patrullaje de cercanía, se han tramitado un total de 354 denuncias relacionadas con distintas infracciones, la mayoría de ellas por infracciones de tráfico y de seguridad vial. De hecho, el 50,5% han sido a vehículos de movilidad personal y bicicletas. Además, se han impuesto infracciones por incumplimientos de distintas ordenanzas municipales, como la de tenencia de animales (15) y la de terrazas (29); y por conductas que afectan a la convivencia y la seguridad ciudadana.