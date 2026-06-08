El PEAU de Buztintxuri contempla 80 viviendas protegidas en el solar de la calle Madres de la Plaza de Mayo

PAMPLONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes, de forma inicial, el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) que modifica el uso terciario de una parcela en la calle Madres de la Plaza de Mayo, al norte del barrio de Buztintxuri y actualmente usada como aparcamiento, a uso residencial colectivo para construir vivienda protegida.

El PEAU reordena la parcela para acoger un edificio con 80 viviendas protegidas de compraventa y alquiler y generar un espacio urbano "de calidad" con una gran plaza, líneas de arbolado y una parcela de dotación pública.

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha presentado las líneas generales de esta modificación que plantea una nueva ordenación y unas nuevas previsiones urbanísticas para la parcela.

Según Abaurrea, "todo esto que estamos sacando era algo que no existía en la ciudad, no estaba previsto que fuesen viviendas". A su juicio, la creación de vivienda protegida "es lo que está esperando la ciudadanía y es lo que necesita esta ciudad para salir de una situación" de mercado residencial tensionado, porque "los precios tienen una relación respecto a las rentas muy grande y, además, tenían un incremento permanente de los precios".

La actuación se enmarca en el Plan de Vivienda Asequible de Pamplona que pretende "facilitar el acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada en la ciudad". El cambio de uso de la parcela elimina el "potencial daño" para el comercio de proximidad que podrían suponer edificaciones de grandes superficies comerciales o de otros usos como ya existen en sus inmediaciones.

El ámbito de actuación se circunscribe a la parcela 35 del polígono 7 de Pamplona, en la que se denomina a día de hoy Unidad Básica 22 (Manzana 22) del Plan Parcial de Buztintxuri - Euntzetxiki - Santa Engracia.

Actualmente, la parcela es un suelo urbanizado libre de edificación que se sitúa en el borde urbano y linda por el norte con la ronda norte, que recorre la zona entre Berriozar y Pamplona, y por el este con el continuo urbano de Nuevo Artica en una franja de usos terciarios y zonas arboladas en el extremo norte de la trama urbana residencial.

La redacción del PEAU se adjudicó a Arqthema Estudio de Arquitectura SLPU. El PEAU se someterá ahora a información pública durante el plazo de un mes para presentar las alegaciones y aportaciones oportunas, antes de su aprobación definitiva.

El pasado 8 de octubre se celebró una sesión participativa en el propio barrio para explicar la modificación propuesta y se abrió un procedimiento online para recibir aportaciones, que se han incluido en la redacción aprobada este lunes. El Ayuntamiento de Pamplona prevé que se pueda comenzar la construcción de las viviendas en el año 2028.

EDIFICIO EN FORMA DE 'L'

El edificio que se plantea en la modificación del PEAU se desarrolla en una 'L' compacta de alta densidad, con planta baja, siete alturas y ático en la fachada a noroeste - sudeste.

De manera escalonada, el edificio desciende en la fachada contigua a suroeste -noroeste a planta baja más cinco alturas y ático y a planta baja más tres alturas y ático, "facilitando un mayor soleamiento de las viviendas".

Se prevé la construcción de 80 viviendas protegidas, 56 VPT para la compraventa y 24 VPO para el alquiler. La configuración en 'L' se retrasa respecto a la zona verde de borde para mantener esa transición con una vía de alto volumen de tráfico como es la ronda.

Con esta estrategia, el edificio previsto se abre a una plaza central a sureste que conecta con el resto de la trama urbana, tanto hacia el propio barrio de Buztintxuri como hacia Nuevo Artica.

La plaza queda perimetrada con la introducción de porches cubiertos en todo el desarrollo de la edificación residencial para acceder a las viviendas, con unas plantas bajas que contarán también con espacios comerciales. Se prevé también una pequeña dotación de barrio como lugar de encuentro.

La configuración en L' permite establecer un único acceso rodado al sótano en el que se localizan los garajes y liberar los linderos sur y sureste de la presencia de vehículos.

Así se conseguirá también una conexión "más fluida" con el resto de las calles del entorno y con el espacio de oficinas y la zona comercial y residencial colindante con Nuevo Artica.

En el borde la plaza por el sur, se plantea la introducción de una línea de arbolado de hoja caduca en continuidad con la línea de arbolado que se desarrolla hacia el este en Nuevo Artica.