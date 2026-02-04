Pedro López se muestra "seguro" de que no ha habido corrupción por parte de Obras Pública en Belate

El exdirector general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra Pedro López, comparece ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, a 4 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). López Vera está citado - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exdirector general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra Pedro López se ha mostrado este miércoles "seguro" y "convencido" de que no ha habido corrupción en la adjudicación de las obras del túnel de Belate, al menos en lo que respecta a su equipo y al departamento del Ejecutivo. "No sé si a otros niveles, entre las empresas... Yo hablo de mi competencia", ha afirmado López durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas.

López ha afirmado que antes de conocer la presunta participación de Santos Cerdán en Servinabar, "a mí me parecía una adjudicación perfectamente normal". El exdirector general ha asegurado que para él fue "muy sorprendente" conocer la información que, tras un registro de la UCO, apuntaba a que Cerdán poseía el 45% de esa empresa, que resultó adjudicataria de las obras de Belate junto con Acciona y Osés. "Ya se veía que -esta información- iba a hacer mucho daño", ha reconocido.

Pedro López, que fue cesado como director general de Obras Públicas el pasado mes de diciembre tras un informe de reparo suspensivo de la Intervención General al modificado de las obras de Belate, ha señalado que ha vivido su destitución "con naturalidad". "En un cargo de estos te nombran y te cesan cuando procede", ha señalado.

López ha explicado que su cese se lo comunicó el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y ha afirmado que no tiene claro el motivo de su destitución, más allá de "lo que ha salido en los medios". "No me han dado muchas explicaciones", ha indicado.

UPN le ha preguntado si considera justo haber sido el único cargo cesado en relación con la adjudicación de Belate, Pedro López ha señalado que "no me corresponde a mí valorar esto, los que solicitan mi cese, incluidos ustedes, tendrán que valorar si es suficiente o no, yo no hago ninguna valoración".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha preguntado a López por qué cree que fue nombrado como director general en la etapa del consejero de Cohesión Territorial Bernardo Ciriza (2019-2023). "En mi fuero interno llegué a pensar que alguien de UPN -le había recomendado-, porque yo he trabajado mayormente para gobiernos de UPN y yo sé que Bernardo tiene muy buena relación con UPN. Es lo único que se me ocurría. Pero igual es demasiado pueril hacer esta reflexión", ha señalado.

A continuación, López ha señalado que desde el propio departamento le ofrecieron a Jesús Polo el cargo de director del servicio de Nuevas Infraestructuras. Jesús Polo fue posteriormente quien presidió la mesa de contratación. "No conocía a Polo. Él nos presentó el currículum, es lo primero que hizo, nos entregó el currículum tanto al consejero como a mí. No pretendía hacer yo ningún cambio en la estructura. En mi experiencia en la administración los cambios a bote pronto no son muy buena estrategia. Confirmé a todo el mundo en su puesto pero la directora de Obras me comunicó que quería ir a un sitio más tranquilo y le habían ofrecido en Transportes una plaza. Ofrecí la plaza otras personas y la verdad es que me fueron todos diciendo que no. Viendo las alternativas que quedaban, viendo el currículum que tenía el señor Polo, le dijimos a él", ha indicado.

Sobre los motivos por los que Jesús Polo fue prolongado en el cargo a pesar de haber superado la edad legal de jubilación, ha indicado que "lo mantuvimos porque él quería y a nosotros nos venía muy bien". "Lo propongo yo pero de la mano de él mismo, no le obligo a que siga", ha indicado.

En otro momento del interrogatorio, Pedro López ha explicado que conoce a Antxon Alonso, propietario de Servinabar, por la obra que se realizó en el Archivo del Palacio de Navarra. "Tuve un par de reuniones con él, hace bastantes años, no me acuerdo para hablar de qué, quiero pensar que habría venido a hacer una visita de cortesía", ha indicado. Igualmente, ha señalado que conoció a Fernando Merino, exdelegado de Acciona en Navarra, en la misma obra, aunque no llegó a reunirse con él.

Sí ha reconocido haber participado en reuniones con el exvicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz. "Alguna reunión ha habido en la que ha participado, pero mayormente se reunían los políticos del departamento, hay otros directores generales que son del partido y también se juntaban. No estaba todos los días. Alguna vez venía. Una vez al mes", ha señalado, para indicar que hablaba con él de "obras en general".

Respecto a Santos Cerdán, ha afirmado que "me lo han presentado y he estado en dos reuniones en el Ministerio en Madrid con él", pero ha asegurado que en esas reuniones el exdirigente socialista "intervenía poco, era más bien de acompañamiento". "Igual aportaba algo si tenía alguna opinión", ha señalado.