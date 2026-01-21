Pelegrini acude a la comisión de investigación del Parlamento foral y se acoge a su derecho a no declarar

Archivo - El exdirectivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini a su llegada al Tribunal Supremo, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Acciona Construcción Justo Vicente Pelegrini ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas y ha manifestado, en su primer turno de palabra, que por estar investigado por el Tribunal Supremo se acoge a su derecho a no declarar en este foro.

Pelegrini, que está siendo investigado por el Tribunal Supremo por el 'caso Koldo', ha explicado al inicio de la sesión, que ha comenzado a las 10 horas, que "por estar investigado en la causa especial 2775-2020 de la sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, me acojo a mi derecho de no declarar a las preguntas que me formulen los señores y señoras parlamentarios".

Según ha continuado, ello lo expresa con "el mayor respeto a sus funciones". A continuación se ha dado el turno a los grupos, empezando por el portavoz de UPN, Javier Esparza, con quien Pelegrini está manteniendo silencio ante sus preguntas.