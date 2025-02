Un periodista navarro y un youtuber granadino denuncian que están retenidos en el aeropuerto de Casablanca (Marruecos)

Ambos trataban de viajar al Sáhara Occidental

PAMPLONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El periodista navarro Asier Aldea Esnaola y el youtuber granadino Rama Jutglar han denunciado a través de un vídeo en las redes sociales que se encuentran retenidos en el aeropuerto de Casablanca (Marruecos) y que las autoridades les han retirado el pasaporte.

Según relata el periodista freelance Asier Aldea en el vídeo, se encuentran en el aeropuerto "después de que la policía marroquí y el personal del aeropuerto nos hayan retenido desde las 8 de la mañana y no nos quieren devolver nuestro pasaporte".

Aldea añade que ambos trataban de viajar a Dakhla, en el Sáhara Occidental. "Nos han recogido el pasaporte y nos han dicho que no podíamos viajar, sin ningún tipo de explicación. No nos han dado ninguna razón", ha afirmado.

Por su parte, Rama Jutglar explica que el domingo habían intentado acceder a El Aaiun. "También nos denegaron el acceso verbalmente y nos hicieron continuar trayecto. No nos dieron justificación", afirma.

Según continúa relatando, "nos están obligando a comprar un vuelo directo a Madrid, hoy, como única condición para que nos devuelvan los pasaportes". "Nosotros tenemos comprado un vuelo desde Dakhla que volvía mañana a Madrid, pero no nos están permitiendo volar a Dakhla y no nos dan ninguna razón para no coger ese avión", apunta, añadiendo que "llevamos cinco horas o más sin pasaporte y sin posibilidad de movimiento en el aeropuerto de Casablanca".

Asier Aldea señala que "no ha sido la única medida que hemos percibido por parte de las autoridades marroquíes". "Nos hemos visto como personas no deseadas en este lugar. Los detalles os los daremos más adelante, de momento esta es situación en la que nos encontramos", explica.