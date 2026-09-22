Las pernoctaciones en los hoteles de Navarra aumentan un 1,1% en agosto respecto al mismo mes de 2025

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra registró durante el mes de agosto 264.056 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros, lo que supone un crecimiento del 1,1% en relación al mismo mes del año anterior.

Segun han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra, las pernoctaciones de residentes decrecen un 5,2% y las de no residentes aumentan un 19%.

En el periodo acumulado enero-agosto el número de pernoctaciones hoteleras disminuye un 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de personas viajeras alojadas aumenta un 8,3% respecto a agosto de 2025 para situarse en 141.941, y la estancia media se sitúa en 1,9 días, un 6,7% menos que la registrada el mismo mes del año anterior.

En los ocho primeros meses de 2026 el número de personas viajeras aumenta un 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los turistas residentes en España representan el 63,7% del conjunto de visitantes y efectúan el 69,6% de las pernoctaciones. El turismo interno navarro suma el 6,2% de los viajeros y representa el 7,3% de las pernoctaciones.

Las personas residentes en el resto de España alojadas en los establecimientos hoteleros de Navarra proceden principalmente de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, con un 22,2%, 19% y 13%, respectivamente sobre el total de turistas residentes.

Y en cuanto a las pernoctaciones, las personas catalanas, madrileñas y valencianas son las que más estancias contabilizan con un 20%, 19,3% y 14,3%, respectivamente.

PLAZAS HOTELERAS Y EMPLEO

Se han ofertado 12.855 plazas en 272 establecimientos hoteleros en el mes de agosto. El grado de ocupación por plazas es del 65,6%, 1,8 puntos porcentuales más que el mismo mes del año anterior.

Por otro lado, para ofrecer los servicios hoteleros de nuestra Comunidad se han empleado a 1.749 personas trabajadoras, un 5,3% más que en agosto de 2025.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

La facturación media diaria en agosto de los hoteles por cada habitación ocupada (Average Daily Rate) es de 94,7 euros, cifra que asciende un 12,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

El ingreso medio diario por habitación disponible (Revenue per Available Room), concepto relacionado con la ocupación y el precio registrado en los establecimientos hoteleros, alcanza los 70,3 euros, un 16,4% más que en el mismo mes del año anterior.

DATOS DE ESPAÑA

En España, en el mes de agosto el número de pernoctaciones aumenta un 1,4% respecto al mismo mes del año anterior, y durante los ocho primeros meses de 2026 las pernoctaciones crecen un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025.

Los hoteles en agosto facturan 166,9 euros de media por habitación ocupada.