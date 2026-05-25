Las pernoctaciones en los hoteles de Navarra crecen un 1,8% en abril respecto al mismo mes de 2025

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en el mes de abril 197.113 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros, lo que supone un crecimiento del 1,8% en relación al mismo mes del año anterior.

Según han indicado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), las pernoctaciones de residentes decrecen un 3,1% y las de no residentes aumentan un 16,3%.

En el periodo acumulado enero-abril, el número de pernoctaciones hoteleras aumenta un 0,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de personas viajeras alojadas aumenta un 6,7% respecto a abril de 2025 para situarse en 108.589, y la estancia media se sitúa en 1,8 días, un 4,6% menos que la registrada el mismo mes del año anterior.

En los cuatro primeros meses de 2026 el número de personas viajeras aumenta un 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Los turistas residentes en España representan el 67,7% del conjunto de visitantes y efectúan el 71,3% de las pernoctaciones. El turismo interno navarro suma el 10,4% de los viajeros y representan el 10,1% de las pernoctaciones.

Las personas residentes en el resto de España alojadas en los establecimientos hoteleros de Navarra proceden principalmente de la Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña, con un 22,3%, 16,9% y 15%, respectivamente sobre el total de turistas residentes.

Y en cuanto a las pernoctaciones, las personas madrileñas, catalanas y vascas son las que más estancias contabilizan con un 21,5%, 15,5% y 14,9%, respectivamente.

Se han ofertado 12.939 plazas en 287 establecimientos hoteleros en el mes de abril. El grado de ocupación por plazas es del 50,2%, 0,6 puntos porcentuales más que el mismo mes del año anterior. Por otro lado, para ofrecer los servicios hoteleros de la Comunidad foral se han empleado a 1.665 personas trabajadoras, un 3,8% más que en abril de 2025.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

La facturación media diaria en abril de los hoteles por cada habitación ocupada (Average Daily Rate) es de 78,3 euros, cifra que asciende un 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

El ingreso medio diario por habitación disponible (Revenue per Available Room), concepto relacionado con la ocupación y el precio registrado en los establecimientos hoteleros, alcanza los 48,8 euros, un 7,5% más que en el mismo mes del año anterior.

DATOS DE ESPAÑA

En el mes de abril de 2026 el número de pernoctaciones aumenta un 1,1% respecto al mismo mes del año anterior y durante los cuatro primeros meses de 2026 las pernoctaciones crecen un 2,7% respecto al mismo periodo de 2025.

Los hoteles en abril facturan 122,3 euros de media por habitación ocupada.