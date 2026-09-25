El PIB de Navarra crece un 2% en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto en Navarra ha registrado un crecimiento del 2% en el segundo trimestre de 2026, en relación al mismo trimestre del año 2025, una décima menos que el trimestre anterior.

Es una estimación que ratifica la obtenida en el Avance de la Contabilidad Trimestral de Navarra realizada por Nastat, el Instituto de Estadística de Navarra.

En este mismo periodo, España registra un crecimiento del 2,6% y la UE-27 del 1,5%.

Desde el punto de vista de la oferta, en el segundo trimestre del año los servicios de mercado reflejan el crecimiento más destacado del periodo (3,4%), siendo los servicios ligados a las actividades administrativas y servicios auxiliares y transporte y almacenamiento, las ramas que reflejan el mayor dinamismo. Los servicios de no mercado (1,6%) mantienen el ritmo de crecimiento.

Esta evolución contrasta con el descenso observado en la actividad industrial (-0,5%) y la moderación del crecimiento respecto al trimestre anterior de las ramas constructoras (1,6%) y agrícolas (0,3%).

En cuanto a la demanda, destaca el crecimiento del gasto en consumo de los hogares e ISFLSH o consumo privado, que se sitúa en el 3,3%, al tiempo que las Administraciones públicas, o consumo público, mantienen el ritmo de avance al 2,6%, en términos interanuales.

Por su parte, la inversión o formación bruta de capital reduce su crecimiento al 0,1% respecto al trimestre anterior. Las exportaciones descienden el 2,2% respecto al mismo trimestre del año anterior, al tiempo que las importaciones registran una caída del 2%. La demanda externa, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, mantiene una aportación negativa al PIB.

El Producto Interior Bruto a precios corrientes registra un crecimiento del 4,7%, la misma tasa que el trimestre anterior. Por la vía de la renta, la remuneración de asalariados registra un crecimiento (4,7%), superior al 4,2% estimado en el excedente bruto de explotación, formado por la remuneración de las personas autónomas y los beneficios empresariales.

En el segundo trimestre de 2026, el empleo refleja un crecimiento del 0,8%, dos décimas menos que la tasa estimada en los puestos de trabajo asalariados.