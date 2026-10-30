El PIB de Navarra crece un 2% en el tercer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto en Navarra (PIB) ha registrado un crecimiento del 2% en el tercer trimestre de 2026, en relación al mismo trimestre del año 2025, la misma tasa que el trimestre anterior.

Es una estimación avance realizada por Nastat, el Instituto de Estadística de Navarra. Desde el punto de vista de la oferta, destaca la recuperación observada en la actividad de la industria. Por la vía de la demanda, los indicadores reflejan una favorable evolución en las exportaciones.

Esta estimación "es provisional hasta que se disponga de más indicadores y será ratificada o modificada con la publicación del cuadro macroeconómico el 23 de diciembre".

En términos intertrimestrales, la tasa de variación del PIB de Navarra se sitúa en 0,5%, tras el 0,4% del trimestre anterior. La variación intertrimestral de España se cifra en 0,6%, según la estimación avance del Instituto Nacional de Estadística.