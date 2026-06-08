Pierde el control del coche debido al sueño y queda a punto de caer por un viaducto en Puente la Reina

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha perdido este lunes el control de su vehículo debido al sueño y ha estado a punto de caer por un viaducto en el kilómetro 24 de la Autovía del Camino (A-12), en el término de Puente la Reina.

El suceso ha ocurrido en sentido Logroño. El vehículo se ha salido de la vía y ha quedado al borde de caer, pero el conductor ha resultado ileso, según ha informado la Policía Foral.

Patrullas de Tráfico de la Policía Foral de Pamplona se encargan de realizar las diligencias.