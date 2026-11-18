Imagen de la jornada 'El futuro del empleo en Navarra', celebrada en la CEN - EUROPA PRESS

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer, ha afirmado que la Inteligencia Artificial (IA) está "superando la realidad del día a día de las empresas" y que "habrá que adaptarse". "Vamos a tener que ver cómo la IA nos puede ayudar en nuestro trabajo. Viene, inexorablemente viene, asumámosla y pongamos en valor, lógicamente, las relaciones laborales y el trabajo de las personas. Pero hay que compaginarlo", ha subrayado.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la jornada 'El futuro del empleo en Navarra', Piquer ha señalado que este "es un tema que en las empresas está generando mucho debate e incertidumbre", y "todo lo que sea tratar este asunto entre expertos y poner un poco de luz en un túnel que es muy oscuro y que desconocemos lo que va a ser, siempre es positivo".

Entre los aspectos que más preocupan a las empresas en esta materia se encuentra el hecho de que "pueda sustituir a puestos de trabajo", según ha apuntado. "Hay que organizar todo esto, porque, en definitiva, estamos hablando de relaciones laborales, y estamos hablando de la afección que puede tener esta tecnología en lo que es el trabajo ordinario que todos conocemos, que es con personas", ha manifestado.

En cuanto a los empleos que más se podrían ver afectados por el desarrollo de la industria artificial, Piquer ha citado "todos aquellos que no sean trabajo físico". "Conozco muchos despachos de abogados que están tomando ya medidas en este sentido", ha explicado. Ha añadido Piquer que la IA "está evolucionando, además de una forma muy rápida, y hay determinados puestos" que ahora mismo los está "sustituyendo la inteligencia artificial".

"Eso llevémoslo a todos los ámbitos, a todos los órdenes, y seguro que en todo lo que no pueda hacer de momento esa IA porque no le han dado ni manos ni piernas, es un riesgo que es incalculable", ha manifestado, tras añadir que la IA "cada día nos sorprende con mayores avances".

En este sentido, ha indicado que "se está hablando mucho" de las medidas que podrían adoptarse para proteger los puestos de trabajo y de "cómo va a afectar eso a las cotizaciones" y a las pensiones, entre otras cuestiones. "No lo sabemos, está por regular, está superando a la realidad. Está superando la inteligencia a la realidad del día a día de las empresas", ha remarcado.

Según ha indicado, las empresas ya está utilizando esta tecnología, que "trabaja bien". "Yo lo estoy utilizando en la justa medida, y la verdad es que te sorprende la calidad del trabajo que realiza", ha subrayado, en referencia a labores "técnicas" o más de de "mano de obra indirecta en una empresa que la directa, que es producción y que hoy por hoy, seguramente, salvo en lo que son procesos, está protegida".

"Lo primero que genera es un poco de desconfianza. ¿La IA hará lo mismo que hago yo, lo hará mejor, lo hará peor? Cuando empiezas a trabajar con ella te das cuenta de que lo hace bien, es más, yo creo que hasta sintoniza con lo que tú piensas, es muy proactiva. Enseguida te coge las ideas y las traslada al papel. Es evidente que nos vamos a tener que adecuar", ha apuntado.

En este sentido, ha remarcado que "han venido grandes revoluciones a lo largo de la historia". "Cuando paseaban caballos por la calle y veían el primer coche, todo el mundo dijo 'pero ¿esto qué es?', y rápidamente se dieron cuenta de que los coches sustituían al caballo. Nosotros lo estamos viendo día a día, y supera la IA a la realidad", ha subrayado.

Preguntado por cómo se va a equilibrar el uso de la IA con la sostenibilidad de los centros de datos, Piquer ha señalado que "hoy se iban a tomar medidas en el Consejo de Ministros en relación con los centros de datos". "Es un sector que ha crecido enormemente, que vamos a ver en qué se materializa, en qué queda definitivamente", ha manifestado.

Ha comentado Piquer que este tipo de centros "es fundamental" para poder "potenciar estas estas tecnologías, y también es cierto que los detractores del mismo hablan de consumos muy relevantes de electricidad, de agua", aunque "también es cierto que esto se va aminorando". "Será otra cosa más que tendremos que compaginar: cómo poder avanzar tecnológicamente y hacerlo con empresas de este tipo, y además poder incardinarlo con la vida del día a día de las empresas en aquellos puestos de trabajo donde esa inteligencia artificial empieza a sustituir a la persona", ha subrayado.