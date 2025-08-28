Las piscinas exteriores de Aranzadi cierran temporalmente para llevar a cabo un tratamiento de hipercloración

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo Aranzadi de Pamplona ha anunciado este jueves el cierre de sus piscinas exteriores, al detectar un problema en la cloración del agua. La medida afecta a las dos piscinas de nado y la de chapoteo.

El cierre podría prolongarse hasta el próximo miércoles, aunque si la situación se resuelve antes y se garantiza la seguridad de las personas usuarias, las instalaciones volverían a reabrirse al público, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

La decisión de cierre de las piscinas exteriores de estas instalaciones municipales se ha adoptado tras recibir los resultados del último control periódico de las aguas, que se realizó este martes. En él se ha detectado un problema de cloración, que ha provocado la aparición de pseudomonas, unas bacterias que crecen y se multiplican con facilidad en el agua, y que además tienen una mayor resistencia al cloro que otros microorganismos. Su presencia puede afectar a personas con defensas o inmunidad bajas, causando erupción en la piel, otitis externa, conjuntivitis e infecciones en las vías respiratorias y urinarias. Por ello, para evitar problemas sanitarios en las personas usuarias, se ha decretado el cierre temporal.

Para atajar el problema, se van a vaciar las tres piscinas para proceder al limpiado y desinfección, no solo de los vasos, sino también de las tuberías y las bombas. Una vez limpios, se procederá al llenado y se realizará un tratamiento de hipercloración, para eliminar todos los restos de microbiología detectados. Además, se volverá a hacer otro análisis completo de la calidad del agua antes de reabrir al público.