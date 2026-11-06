El I Plan de Convivencia de Pamplona propone 52 acciones para "mejorar la convivencia desde la memoria y el respeto"

Imagen de la rueda de prensa - EUROPA PRESS

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El I Plan de Convivencia de Pamplona 2026-2030 'Elkar bizi/Convivir' propone 52 acciones para "mejorar la convivencia y la cohesión social desde la memoria y el respeto". Se trata del primer documento que orienta el trabajo del Ayuntamiento para "contribuir con sus acciones a mejorar las relaciones cotidianas, potenciar el diálogo entre personas y grupos, y fomentar el respeto, la empatía y el compromiso por el bien común".

Así lo ha señalado este viernes en una rueda de prensa el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, que ha comparecido junto a representantes de los grupos municipales Garbiñe Bueno (EH Bildu), Mikel Armendariz (Geroa Bai) y Txema Mauleón (Contigo-Zurekin).

Las 52 acciones del plan se llevarán a cabo "de forma gradual", para alcanzar 33 objetivos, a través de una programación anual estructurada en 12 líneas estratégicas agrupadas en 4 retos principales: Pamplona-Iruña ciudad de memoria, justicia y reparación; Vivir en Pamplona-Iruña con igualdad y respeto a nuestras diferencias; Compartir los barrios y el espacio público de Pamplona-Iruña; y Hacer comunidad en Pamplona-Iruña para que nadie se quede al margen.

Para 2027, el primer año de despliegue del plan, se cuenta con una dotación de 30.000 euros, que permitirán dar impulso al primer reto, que "reconoce la dignidad y el sufrimiento de las víctimas de ETA, de las víctimas de violencia por actos de motivación política, y de las víctimas de la represión franquista, con respecto a sus diferentes contextos históricos y marcos sociales y normativos".

En su intervención, Asiron ha afirmado que Pamplona "cuenta por primera vez con un marco común para abordar las políticas de convivencia, y eso es un hito en nuestra ciudad". "No ha sido un camino sencillo. Hemos tenido que superar obstáculos, acercar posiciones, escuchar sensibilidades diferentes y construir acuerdos en torno a una cuestión que durante mucho tiempo no ha sido fácil abordar desde una perspectiva compartida", ha indicado.

Por ello, ha dicho, "la aprobación de este plan tiene también un significado político: demuestra que es posible avanzar, entendernos y construir consensos sobre cuestiones importantes para nuestra ciudad". "Abre un nuevo tiempo para Pamplona-Iruña. Un tiempo en el que la convivencia deja de abordarse de manera dispersa para convertirse en una apuesta compartida y en una responsabilidad colectiva", ha dicho.

Según ha explicado, el plan "es fruto de un proceso de diagnóstico, escucha y participación en el que han intervenido 28 entidades y redes sociales, personal municipal, representantes institucionales, grupos políticos y ciudadanía". Se han recogido y analizado 366 aportaciones.

Ha añadido Asiron que el Ayuntamiento "lleva años trabajando en este ámbito desde las diferentes áreas municipales y a través de planes". "Lo que hacemos ahora es dar un paso más, dotarnos de un marco común, de un plan de planes que permita coordinar esfuerzos y dar coherencia a las políticas municipales", ha apuntado.

(Seguirá ampliación)