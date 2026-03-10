El Plan Internacional de Navarra logra llegar a 534 empresas y a más de 50 países a través de sus acciones en 2026

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan Internacional de Navarra, del Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, hace balance del 2025 en su Informe Ejecutivo con unos datos que demuestran "la apuesta clara por los sectores estratégicos de Navarra y por el talento", así lo asegura Mikel Irujo, consejero de Industria.

Siguiendo los objetivos marcados en el Plan Internacional de Navarra 5, que recoge las metas en internacionalización para el periodo entre 2025 y 2027, el PIN ha logrado llegar, gracias a sus quince programas, a 534 empresas. En total, se han conseguido 1.016 impactos, siendo las jornadas la actividad con mayor alcance con casi 400 impactos, entre las que destaca Trade N' Global. Le siguen las consultas atendidas que llegaron a 240 y el programa Naex Destino exportación que realizó 77 servicios a diferentes empresas locales.

Además, el PIN trabajó hasta con 54 países y regiones, destacando los prioritarios: Estados Unidos, China, India, México, Francia, Alemania y Reino Unido. Entre estos, China y México fueron los que concentraron una mayor actividad del PIN.

En el Informe Ejecutivo, el Plan Internacional recoge también la apuesta por sectores estratégicos de Navarra -automoción, salud, renovables, audiovisual y agroalimentario- y los países con los que más han trabajado en cada uno.

Teniendo esta variante en cuenta, se sabe que el sector con más acciones recibidas por parte del PIN ha sido el sector agroalimentario que ha tenido hasta 225 impactos concretos repartidos entre 121 empresas. Tras él, el sector de la automoción y mecatrónica con 172 impactos en 90 compañías. Respecto al resto de sectores estratégicos para Navarra, el de energías renovables ha contado con apoyo que se ha materializado en 86 impactos para 30 empresas de este ámbito, el sector salud en 78 impactos que han beneficiado a 39 empresas y el audiovisual con 44 impactos para 30 compañías.

El gasto total del Plan Internacional de Navarra ha sido de 1.782.578 euros, distribuido entre acciones para empresas y apoyo al talento local, a los que se ha destinado 1.187.937 y 594,641 euros, respectivamente.

El programa en el que el PIN más ha invertido -en concreto, 240.000 euros- es en su programa Contrata, una subvención dirigida a pymes navarras para que puedan contratar a personal para que les apoyen en su proceso de internacionalización. Tras él, el PIN ha gastado en ferias internacionales la suma de 188.003 euros y en el programa Naex Destino Implantación 170.423 euros.

En los países que más se ha invertido son Alemania, con 152.947 euros, seguido de China con 134.725 euros y Estados Unidos en el que se invirtieron en diferentes acciones 132.536 euros. Asimismo, teniendo en cuenta cuáles han sido los sectores que más impactos han tenido, tiene sentido que sean los que más gasto han ocasionado al Plan Internacional de Navarra, siendo el agroalimentario, el de automoción y el de salud en los que más se ha invertido, 373.928 euros, 337.384 euros y 166.399 euros respectivamente.

Entre otros objetivos que se recogen en el citado Plan Internacional están el de incrementar la multilocalización de las empresas navarras, reducir la concentración de las exportaciones en mercados, sectores y empresas, aumentar el número de empresas exportadoras regulares y captar inversión y talento internacional. Unos propósitos en los que el PIN sigue trabajando intensamente hoy en día, según ha informado el Gobierno foral.

EL TALENTO JOVEN NAVARRO

El PIN dedica casi un 40% de sus recursos económicos a la formación, captación y fidelización del talento. En este caso concreto, el informe analiza la repercusión económica, laboral y social del talento local, representado en las becas de Prácticas Internacionales y las becas Naex Talento. Dos convocatorias a las que se han destinado 594.641 euros.

Gracias a estas ayudas para alumnado universitario y de grados superiores, se han apoyado a 30 jóvenes.

UNA APUESTA FIRME POR LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

Durante 2025, se realizaron seis misiones y encuentros institucionales que han repercutido, directa e indirectamente, tanto al tejido empresarial de la Comunidad, como a la Administración y Gobierno Forales en su posicionamiento como referentes, ha continuado el Gobierno navarro.

Cada una de las acciones tienen su espacio en el informe y han alcanzado diferentes países como China -región en el que se ha mantenido contacto y encuentros hasta con cuatro provincias distintas- y la República de Corea.