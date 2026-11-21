Montserrat de la Fuente, coordinadora sociosanitaria del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Mejora Asistencial y de Coordinación Sociosanitaria de Navarra ha sido reconocido por la Fundación Economía y Salud como Buena Práctica de referencia en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. El comité científico ha valorado la “naturaleza, relevancia e impacto estratégico” de la iniciativa, en un acto de reconocimiento que ha tenido lugar en el Palacio del Senado de Madrid.

La iniciativa ha sido valorada como caso de éxito dentro del bloque dedicado a Sostenibilidad y Eficiencia en la gestión del Índice FES 2026 y ha sido una de las 10 buenas prácticas de servicios sanitarios españoles públicos reconocidas en las diferentes categorías.

Los Departamentos de Salud y de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra pusieron en marcha a mediados de 2024 un pilotaje inicial de este plan, que se ha ido extendiendo a la totalidad de los centros residenciales para personas mayores y los centros residenciales de personas con discapacidad de Navarra junto a sus respectivos centros de salud.

Un proyecto en varias fases que actualmente alcanza a 60 centros residenciales, 51 para personas mayores y 9 para personas con discapacidad, y sus respectivos centros de salud, lo que beneficia a unos 4.750 residentes (el 68,8%), "con resultados positivos en su salud", destacan desde el Ejecutivo foral.

Entre otras mejoras, en la última evaluación realizada en marzo de 2026 correspondiente a la tercera fase del proyecto se ha observado una reducción de los ingresos hospitalarios en las residencias analizadas. En concreto, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, en 16 centros se han reducido los ingresos hospitalarios en cinco personas de media por centro respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, en estos meses, se ha aumentado un 28% la vacunación y un 12% la prescripción electrónica de la medicación, disponible en los centros residenciales con servicio de medicina propio con el objetivo de minimizar al máximo los dobles registros y garantizar la seguridad asistencial.

La coordinadora de Atención Sociosanitaria del Departamento de Salud, Montse De la Fuente, explica que “los principales resultados de la evaluación realizada muestran que los planes funcionales mejoran la atención individualizada a las personas usuarias y que los porcentajes de vacunación, prescripción electrónica y registro en Historia Clínica Electrónica son elevados como resultado de una mejor coordinación”.

UNA ATENCIÓN SANITARIA "EQUIVALENTE AL DOMICILIO"

El proyecto se basa en la elaboración de planes funcionales de coordinación entre los equipos de Atención Primaria y los centros residenciales, adaptados a las características de cada zona y de cada recurso. Estos planes definen circuitos de comunicación, referentes profesionales, protocolos de acogida, seguimiento sanitario, atención urgente, formación compartida y utilización de herramientas comunes como la Historia Clínica Electrónica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

El objetivo es garantizar que las personas que viven en centros residenciales reciban una atención sanitaria "equivalente a la que se presta en cualquier domicilio de la Comunidad foral, favoreciendo la continuidad asistencial y la equidad en el acceso a los cuidados".

Además, la iniciativa "ha impulsado una cultura de colaboración estable entre profesionales sanitarios y sociales, incorporando una visión centrada en la persona y en sus necesidades individuales", destacan desde el Gobierno de Navarra. La creación de un grupo de trabajo interdepartamental, la extensión progresiva del modelo a todo el territorio y la mejora del acceso de los profesionales residenciales a la Historia Clínica Electrónica "han permitido avanzar hacia un sistema más integrado, eficiente y seguro, fortaleciendo la coordinación entre niveles asistenciales y mejorando la calidad de vida de las personas residentes".