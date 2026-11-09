El Planetario de Pamplona impulsa Escuela de Estrellas en Secundaria, Bachillerato y FP con una misión real de la ESA

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PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Planetario de Pamplona vuelve un año más con su programa de Escuela de Estrellas, que cumple 34 años con una importante novedad: pone en el centro de su oferta al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional, "con una adaptación específica e innovadora también para Educación Infantil y Primaria".

Esta iniciativa forma parte de su programación educativa AULAPLANETARIA, que abarca desde Educación Infantil hasta Formación Profesional, e incluye también propuestas dirigidas a Educación Especial y al ámbito de la discapacidad. Con esta ampliación, el Planetario ha explicado que sigue avanzando en su proyecto educativo, "incorporando nuevos públicos, renovando formatos y explorando nuevas formas de acercar la ciencia a la sociedad".

La nueva edición del programa de Escuela de Estrellas presenta una propuesta pedagógica renovada en torno al eclipse solar y la misión Proba-3, un experimento real de la Agencia Espacial Europea (ESA) que utiliza dos naves para generar eclipses artificiales y estudiar la corona solar.

Desarrollada junto a la empresa navarra OUI PLAY y en coordinación con la ESA, la iniciativa acercará esta misión al alumnado mediante actividades y recursos adaptados a cada edad, que combinarán la exploración, el juego, la colaboración y el aprendizaje científico, e incluirán la observación del Sol.

UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA

La actividad se desarrollará en tres jornadas: la primera y la última en el aula, y la central en un espacio inmersivo que recrea un entorno de exploración espacial, con zonas de juego, un centro de control de misión, telescopios SunGun y una cúpula portátil. A través de esta experiencia, el alumnado participará activamente, tomará decisiones y colaborará para resolver los retos de la misión.

Para completar el programa, el Planetario de Pamplona facilitará al profesorado materiales didácticos que permitirán reforzar los conceptos trabajados y desarrollar competencias científicas como el análisis de información y la comunicación. "Estos recursos contribuirán a enriquecer el aprendizaje del alumnado y a sacar el máximo partido a la experiencia de la visita", ha indicado el Planetario.

DE ENERO A JUNIO, EN BALUARTE Y POR TODA NAVARRA

La iniciativa se desarrollará entre enero y marzo en Baluarte, en Pamplona, y entre abril y junio recorrerá distintas localidades navarras: Tudela, Castejón, Aoiz, San Adrián, Elizondo y Arguedas.

Mientras llega el nuevo edificio, el Planetario de Pamplona ha explicado que mantiene viva su actividad y continúa desarrollando nuevos proyectos educativos y de divulgación científica. A través de una programación itinerante, sigue acercando la ciencia a los centros escolares y llevando su actividad a distintos puntos de Navarra, al tiempo que trabaja en el futuro de sus instalaciones.