La planta baja de uno de los edificios del colegio Nicasio Landa se adecuará como civivox provisional de Etxabakoitz

Colegio Nicasio Landa. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Etxabakoitz contará a comienzos de 2027 con un civivox provisional en el Colegio público Nicasio Landa. El Ayuntamiento de Pamplona va a adecuar la planta baja de uno de los edificios del colegio, el situado más al suroeste, para adaptar sus instalaciones en desuso como salas y aulas que acojan actividades sociales y culturales. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 777.032,32 euros y que se llevarán a cabo en un plazo de cuatro meses.

El Ayuntamiento de Pamplona, en su compromiso de dotar a los distintos barrios de la ciudad de espacios socio-culturales para el vecindario, encargó al personal técnico municipal la redacción de este proyecto. El nuevo centro sociocultural se desarrollará en cinco espacios principales destinados a aula de danza y actividades, sala polivalente, aula taller de artes plásticas, sala de conferencias y sala de lectura. Esos espacios se implantarán fundamentalmente en las aulas y las dependencias del antiguo colegio, con alguna pequeña modificación de distribución en planta. En total, el nuevo civivox ocupará una superficie de 356,30 m2.

Según ha informado el Ayuntamiento, en la distribución se ha buscado la mejor orientación para las aulas que, en su mayoría, abrirán hacia la fachada sur y graduarán la exposición al sol mediante nuevas carpinterías dotadas de persianas motorizadas. Esa fachada sur está orientada hacia uno de los patios del centro que acoge en la actualidad una zona de juegos infantiles. Un pasillo distribuidor organizará las circulaciones por el interior del edificio para acceder a las diferentes dependencias.

En el exterior del edificio que acogerá el civivox provisional, se retirarán el tejadillo y la barandilla existentes junto al acceso y se mejorará la iluminación natural y la imagen de la entrada. La puerta principal quedará enmarcada y vista, bajo un rótulo de letras sueltas como otros civivox de la ciudad. Un nuevo escalón y la pavimentación de las rampas marcarán las direcciones de acercamiento a la nueva dotación. También se rehabilitará la cubierta del edificio, que había comenzado a presentar filtraciones en distintos puntos.

PENDIENTES DEL PSIS DEL TREN

La provisionalidad de la actuación viene determinada por el proceso de revisión y nueva tramitación del PSIS del Tren (PSIS de Etxabakoitz), que afecta a gran parte del barrio. El PSIS actualmente vigente data de 2010 y recoge un régimen de edificios en situación de fuera de ordenación que incluye el volumen en el que se ubicará el civivox. En 2025 se ha producido la aprobación inicial de un documento modificado del PSIS.

El Ayuntamiento de Pamplona considera que en el desarrollo del Plan se deben contemplar las determinaciones temporales necesarias para que no se derriben las dotaciones actuales del barrio de Etxabakoitz antes de que se hayan puesto en servicio las nuevas, como podría ser el caso del CP Nicasio Landa. Las actuaciones proyectadas para este civivox provisional permiten el mantenimiento provisional del uso dotacional público en condiciones adecuadas de seguridad, higiene, accesibilidad, funcionalidad y cumplimiento normativo, ha expuesto el Consistorio.