La plantilla afectada por el ERE de Saint Gobain acepta el acuerdo de salidas con un 70% de los votos

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se ha celebrado una asamblea para votar la propuesta realizada por la empresa Saint Gobain en la sexta reunión del período de consultas de la negociación del ERE, que afecta a 42 trabajadores del área de producción de la empresa de Berrioplano. La plantilla ha aceptado el acuerdo de salidas con un 70% de los votos.

El ERE ha sido firmado por todos los sindicatos del comité (2 UGT, 1 CCOO, 1 ELA y 1 LAB). Las salidas de la plantilla se efectuarán hasta el 31 de mayo de 2026.

El sindicato CCOO, según ha informado en una nota, ha liderado el proceso de negociación al ostentar la presidencia del comité, y ha puesto en valor el acuerdo de salida, "ratificado por un 70% de la plantilla afectada, y que tiene especialmente en cuenta a las personas trabajadoras de más edad para darles una salida digna".

El acuerdo, según CCOO, "contempla salidas ventajosas teniendo en cuenta la edad de la plantilla". De esta forma, se han establecido particularidades para los mayores de 62 años, los de 61 años, los que tienen entre 56 y 60 años y los menores de 55 años.

Por otro lado, para las personas de menor antigüedad, incluyendo quienes han entrado con un contrato de relevo, se ha pactado una indemnización mínima de 15.000 euros.