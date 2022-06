La Plataforma 0-3 dice que la nueva propuesta de Educación es "insuficiente" y "totalmente economicista"

El colectivo, que se encuentra estudiando la propuesta para tener una lectura "más completa", de momento mantiene la huelga

PAMPLONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Plataforma 0-3, Eider Garde, ha afirmado que, a falta de una "lectura más completa" de la nueva propuesta del departamento de Educación del Gobierno foral, el planteamiento "no les gusta" porque, además de ser "insuficiente", es "totalmente economicista y no se hace una apuesta real" por mejorar la calidad de vida de los niños de las escuelas infantiles.

"No nos ha gustado, proponen una subida salarial que no llega a lo que estamos pidiendo, y establece un refuerzo educativo en el módulo que es insuficiente también para lo que estábamos pidiendo, que realmente no se va a notar en la práctica educativa", ha señalado, en declaraciones a Europa Press, tras una nueva reunión mantenida este miércoles en el órgano de coordinación creado para abordar la gestión conjunta de las escuelas infantiles de Navarra.

Según Garde, la propuesta del Ejecutivo foral, que contempla una modificación de los módulos de financiación de la gestión con un aumento estimado de aproximadamente 4.250.000 euros, "es totalmente economicista, solo mira el dinero y realmente no se hace una apuesta real por mejorar la calidad de vida" de los niños.

En general, el colectivo "no considera que haya una apuesta clara por dignificar o por lo menos por acercarse" a lo que llevan "años reivindicando". La plataforma, según ha señalado Garde, se encuentra estudiando en profundidad la propuesta, para poder tener una lectura "más completa". "Estamos trabajando sobre la propuesta en sí, nos faltan datos, es cierto que nos ha llegado una propuesta escrita pero nos faltan algunos números que tenemos que saber", ha explicado.

Por el momento, la plataforma mantiene la huelga y las concentraciones de los jueves. "Una de las condiciones que nos han puesto sobre la mesa para ejecutar esa propuesta es que desconvoquemos la huelga. No se ve claro que eso sea viable en este momento con esta propuesta y mañana se mantienen las movilizaciones de los jueves, igual que en el resto de semanas", ha apuntado.