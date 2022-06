Chivite presenta en Bruselas un proyecto sobre la marca Navarra para facilitar las relaciones comerciales en el exterior

PAMPLONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, mantuvo en la tarde de ayer martes un encuentro con la comunidad de navarros y navarras en Bruselas para preparar el proyecto de creación de la Marca Navarra, que "sirva como tarjeta de presentación para empresas y profesionales que trabajan en el exterior".

Chivite ha señalado que el Ejecutivo quiere elaborar la propuesta partiendo de la base de que "Navarra es la comunidad con mejor calidad de vida de España, y lidera este ranking desde el año 2008".

En el encuentro, en el que también ha participado el director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Miguel Moreno, se han concentrado personas de Navarra y gente cercana a la comunidad por motivos profesionales y personales, que trabajan en instituciones europeas y empresas relevantes.

Mediante un diálogo, estas personas han contado su percepción de la Comunidad foral en el exterior, y qué aspectos se podían mejorar. En palabras de Chivite, "la propuesta ha encajado muy bien", y una de las conclusiones que se sacan de este encuentro es que "las personas que han participado saben lo bien que se trabaja en Navarra, que la comunidad funciona muy bien en materia de formación, sanidad, etc, pero debemos posicionar mejor a la Comunidad foral para traer oportunidades a la región", ha explicado.

Durante la presentación, Miguel Moreno ha señalado las fortalezas de la Comunidad foral en aras a construir el proyecto Marca Navarra, sacadas a partir de datos de un informe realizado por el Observatorio de la Realidad Social y la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales. Dicho documento señala que Navarra "tiene la mejor calidad de vida de toda España, con un destacado protagonismo de la industria en la economía y el empleo, y un elevado peso de las exportaciones sobre el PIB", señala en un comunicado el Ejecutivo foral.

Asimismo, se indica que Navarra está situada en un "enclave geográfico privilegiado", con salida a Europa, y cuenta con un "alto nivel tecnológico (la inversión en I+D+i fue de 540,9 euros per cápita, la tercera más alta del país)". Posee también un capital humano "ampliamente formado", y cuenta con "un importante sistema educativo (es la segunda comunidad con mayor inversión per cápita en educación, 1.253 euros por persona al año)". Asimismo, tiene un sistema sanitario "de calidad (es la tercera comunidad con mayor inversión per cápita en sanidad, 1.902 euros, y una de las regiones con mayor número de médicos por habitante (440 por cada 100.000 habitantes)".

VISITA DE LA DELEGACIÓN NAVARRA A BRUSELAS

La presidenta Chivite encabeza la delegación navarra que ha visitado Bruselas estos días, en la que han participado también la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, el director general de Comunicación y Relaciones Institucionales, Miguel Moreno, y el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez.

Previo a este encuentro, visitaron la oficina de la delegación navarra en Bruselas, en la que pudieron conocer de primera mano el trabajo que estaban realizando. También tuvieron un encuentro con el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, en el que abordaron la armonización de las políticas europeas y navarras de protección del empleo y del escudo social.

Además, han mantenido una reunión con el embajador de España ante la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la coordinación de Navarra con las instituciones europeas "como espacio de oportunidad y prosperidad económica y social", ha indicado la presidenta.