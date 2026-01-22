La Plataforma Vecinal de Etxabakoitz exige al juzgado y a la Administración una "respuesta" al antiguo edificio de Jaso

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Vecinal de Etxabakoitz ha exigido al juzgado y a la Administración "una respuesta" ante la situación "tan prolongada en el tiempo" en torno al antiguo edificio de la ikastola Jaso, situación que "tanto sufrimiento genera para el propio barrio como para el colectivo de jóvenes que, careciendo de toda perspectiva de futuro, utilizan el edificio como recurso habitacional y vital".

En un comunicado, la Plataforma ha indicado que hace más de dos años que este barrio convive con "una realidad que por hostil e injusta no se puede ni se debe obviar". "Nos referimos al conjunto de personas que utilizan la antigua ikastola Jaso como lugar para dormir y guarecerse de las inclemencias del tiempo. La mayoría son muy jóvenes, algunas disponen de padrón. Hay constancia de que desean integrarse mediante el conocimiento del idioma. Otras perciben renta garantizada como único sustento económico. Todas ellas presentan un denominador común: proceden de países donde la pobreza y la falta de expectativas de futuro les ha condenado a abandonar a sus familias y a emigrar", ha expuesto.

Según ha añadido, "vivir en la calle, en circunstancias extremas, les hace enfermar, sentir una gran soledad y depender de medicación, que a menudo les crea adicción, como única vía para calmar el miedo, la ansiedad y la angustia en la que viven". "Su vulnerabilidad es muy alta y en su afán de defenderse de una vida que los maltrata, han llevado a cabo, en ocasiones, acciones como extorsionar y amenazar al vecindario, robar en vehículos, pelearse y lesionarse entre ellos...etc.", ha indicado la Plataforma.

"Las consecuencias que todo ello acarrea son nefastas pues promueven el rechazo entre el vecindario que lejos de ver su necesidad de ayuda, desean, desde el miedo que padecen, que esto acabe", ha relatado, para señalar que "hasta ahora como respuesta sólo se ha obtenido presencia policial y una insuficiente intervención por parte de los servicios sociales municipales".

"Mientras tanto, el juzgado, a pesar de estar judicializado este proceso, no actúa y tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Navarra no han promovido un tratamiento solvente a esta situación", ha manifestado la Plataforma, que ha agregado que "se asiste así, pasivamente a una creciente degradación del barrio y al abandono de estos jóvenes faltos de recursos para salir adelante y llevar a cabo una vida digna".