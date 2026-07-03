La Plaza del Castillo acogerá el punto de información sobre agresiones sexistas del 5 al 14 de julio

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en la apertura simbólica del puesto de información sobre agresiones sexistas para las fiestas de San Fermín 2026. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Castillo acogerá un año más el punto de información sobre agresiones sexistas, que abrirá desde este domingo, día 5, hasta el 14 de julio, de 11.30 a 15.00 y de 18.00 a 00.00 horas. La caseta brindará información sobre la campaña 'Pamplona libre de agresiones sexistas /Eraso sexistarik gabe, Iruña aske' y repartirá materiales de sensibilización, como el pin de la mano roja, guías para identificar la violencia sexista o pegatinas. El personal del punto de información atiende consultas en castellano, en euskera, en inglés y en francés.

El punto facilita información sobre los recursos municipales disponibles para atención a mujeres que han sufrido una agresión sexista y puede activar los servicios de acompañamiento y los protocolos correspondientes en caso de agresiones. En caso de que sea necesario y la mujer lo solicite, se activará el protocolo de atención y acompañamiento. El punto cuenta con un espacio "para generar un clima de confianza y asegurar la confidencialidad y el derecho al anonimato". A las personas que hayan presenciado una agresión sexista, soliciten información o quieran dejar constancia de alguna incidencia también se les orientará sobre las diferentes posibilidades y recursos existentes.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, junto al concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón; la concejala delegada de Euskera, Participación Ciudadana y Euskera, Aitziber Campión; y la directora de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Elian Peña, han participado este viernes en la apertura simbólica de la caseta.

En declaraciones a los medios de comunicación, Joseba Asiron, ha destacado el "intensísimo" trabajo de sensibilización llevado a cabo en la ciudad, junto con el movimiento feminista, desde la premisa de que "los derechos de las mujeres no se interrumpen por San Fermín" y que "no estamos dispuestos a asumir que un 50% de la población tengan que pagar un impuesto de inseguridad por estar en la calle, en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora".

Asiron ha reivindicado "unas fiestas que podamos disfrutar todos y todas en libertad, desde el respeto y la convivencia". A pesar de que estos Sanfermines contarán con un único fin de semana, ha previsto que "sean unas fiestas tumultuosas, donde los resortes municipales se tensan al máximo", ya que "es una ciudad de 210.000 habitantes que en San Fermín triplica o cuadruplica su población y eso exige trabajar mucho".

Además, ha puesto en valor que, si bien los el "ambiente" en las instituciones, entre ellas el Ayuntamiento, "está caliente", todos los grupos municipales han impulsado una declaración "en favor de la convivencia". "El paradigma está claro: cualquier pamplonés y pamplonesa tiene derecho a disfrutar de las fiestas desde el respeto, desde la libertad", ha subrayado.

Por su parte, la responsable del área de Igualdad, Elian Peña, ha destacado que el punto de información que se abre el 5 de julio "marca el compromiso del Ayuntamiento de Pamplona con la igualdad y con la erradicación de cualquier tipo de violencia sexista". Un servicio "especializado, gratuito y público" que "se pone a disposición de cualquier persona que esté disfrutando las fiestas".

Peña ha insistido en la necesidad de que "las fiestas tienen que ser un espacio en el que todas las personas puedan disfrutar de manera igualitaria". "Que cualquier mujer o niña tenga la libertad de poder ocupar los espacios festivos sin tener miedo, sin que exista la posibilidad de algún tipo de violencia o agresión hacia ella", ha defendido.

REFUERZO DEL DISPOSITIVO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA VÍCTIMAS

Con motivo de las fiestas, el servicio de acompañamiento social a mujeres víctimas de agresiones sexuales se refuerza. Este año el dispositivo cuenta con personal municipal del área de Acción Social todos los días, que trabaja por parejas. Para los días de mayor afluencia y en caso de incidencias, hay contratado personal de refuerzo de la entidad especializada Kamira. Así, el servicio queda cubierto desde el día 6 a mediodía hasta el día 15, a las 8 horas.

Este año se ha trabajado sobre el protocolo y se han realizado formaciones a través del asesoramiento del Centro de Atención Integral a las violencias sexuales de Gobierno de Navarra - CAIVS. También se ha mejorado la intervención con menores de 16 años, mediante el asesoramiento de Barnahus- Servicio integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual de Gobierno de Navarra, puesto en marcha recientemente.

El personal del punto de información también ha recibido formación relacionada a la orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, impartida por CERMIN. Además, se ha establecido un procedimiento específico de atención en crisis cuando se trabaja en pareja en el servicio de acompañamiento.

El dispositivo tiene habilitados cuatro recursos de vivienda para la estancia de víctimas y acompañantes, como amistades o familiares, una más que el año pasado, además de las guardias telefónicas localizadas del servicio de acompañamiento durante las 24 horas.