El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ratifica el I Plan de Convivencia de la ciudad con el rechazo de UPN y PP

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha ratificado este jueves, en sesión extraordinaria, el I Plan de Convivencia de la ciudad, que tendrá vigencia entre los años 2026 y 2030 y que fue acordado por la Junta de Gobierno Municipal el pasado 6 de noviembre.

Ha salido adelante en el pleno con el apoyo de los grupos del gobierno municipal -EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- y el PSN, que habían alcanzado un acuerdo para aprobar este plan, mientras que UPN y PPN han votado en contra.

Este documento propone 52 acciones para "mejorar la convivencia y la cohesión social desde la memoria y el respeto". Se marca 33 objetivos, a través de una programación anual estructurada en 12 líneas estratégicas agrupadas en cuatro retos principales: 'Pamplona-Iruña ciudad de memoria, justicia y reparación'; 'Vivir en Pamplona-Iruña con igualdad y respeto a nuestras diferencias'; 'Compartir los barrios y el espacio público de Pamplona-Iruña'; y 'Hacer comunidad en Pamplona-Iruña para que nadie se quede al margen'.

En su intervención, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha celebrado este plan como "un hito para la ciudad" y una "herramienta útil e imprescindible" que "da respuesta a cuestiones pendientes y a aspectos concretos, integra políticas que exigen coordinación" y "reconoce el pasado como fórmula para mejorar el presente". Un plan con una "amplísima mayoría de este Ayuntamiento" y que demuestra "el acuerdo entre diferentes", ha valorado, si bien ha considerado que "podría haber tenido aún más apoyos" y "no vamos a cejar en el intento de incorporar a nuevos agentes". Asimismo, ha remarcado que "no es el proyecto de un único partido ni del equipo de gobierno, se trata del plan del Ayuntamiento de Pamplona, no es de nadie y por eso es de todos".

Ha explicado que el Plan se estructura en cuatro ámbitos. Por un lado, aboga por una ciudad "con memoria, justicia y reparación, reconoce la dignidad y el sufrimiento de las víctimas"; una ciudad donde "las diferencias no se traslucen, no se convierten en desigualdades, se previenen las discriminaciones y se favorece una acogida que garantice las oportunidades de participación y facilite el sentimiento de pertenencia". También constituye los barrios de la ciudad como "espacios públicos compartidos, donde abordar problemáticas como el ruido, la limpieza o los diferentes usos del espacio público, desde la escucha, el diálogo y la búsqueda de compromisos compartidos" y apuesta por que Pamplona sea "una comunidad en la que nadie quede al margen".

La portavoz de UPN, María Caballero, ha afirmado que este plan "responde a los intereses electorales" del PSN para "venderlo como un logro" y de EH Bildu para "aprobar los presupuestos". Lo ha calificado como una "inventada socialista para lavar su imagen por echarse en manos de EH Bildu, traicionando sus principios, a sus votantes y a las víctimas del terrorismo". Este plan, ha insistido, "no nace por una necesidad de Pamplona sino por una necesidad del PSN de tratar de justificar la entrega de la vara de mando al señor Asiron, a los herederos de ETA, sin exigirles que condenaran los años de terror".

Caballero ha afirmado que para EH Bildu "es un chollo porque les permite presentarse como garantes de la paz y de la convivencia en esta ciudad, es un blanqueamiento mutuo". "UPN ni ha estado ni va a estar nunca en este plan porque no vamos a contribuir a esta estrategia de blanqueo ni a dar por buena la mentira y la falta de palabra", ha señalado.

La socialista Marina Curiel ha censurado que UPN y PP les acusen de "traicionar" a las víctimas de ETA: "Nosotros hemos sido asesinados, amenazados y perseguidos. Ustedes han elegido quedarse fuera y gritar desde la grada. Nosotros trabajamos para reparar a las víctimas", ha afirmado. Además, ha destacado el "amplio respaldo ciudadano" a este plan con el que el Consistorio "asume un compromiso institucional" con las víctimas de ETA, por motivación política y por el franquismo. "Eso no significa establecer una equivalencia entre unas y otras, significa que ninguna víctima debe quedar excluida de reconocimiento institucional", ha subrayado. A todo ello ha sumado medidas contra la LGTBIfobia y ha avanzado que trabajará en una propuesta para "combatir bulos" relacionados con la inmigración.

Desde el PPN, Carlos García Adanero, ha considerado que este plan "es un insulto a la inteligencia y una parte del acuerdo entre PSN y Bildu para gobernar Navarra, Pamplona y el conjunto de España". Una medida para "intentar salvar un poco la cara al Partido Socialista". A juicio del 'popular', "sería bueno que aquellos que en un momento dado apoyaron el terrorismo dijeran que aquello estuvo mal" pero "el PSN no se atreve a llegar porque si no tendría que romper esos acuerdos". Adanero ha asegurado que es "evidente que Bildu se siente comodísimo porque han firmado el blanqueamiento total" de su "pasado".

Mikel Armendariz, de Geroa Bai, ha señalado que la convivencia "no es un eslogan es una tarea diaria que se construye en los barrios y las instituciones". Ha puesto en valor un plan "que no se limite a gestionar conflictos, sino que aborde la convivencia desde una perspectiva amplia, que hable de igualdad, de diversidad, de respeto, de inclusión, de cohesión social, de participación ciudadana, de reconocimiento mutuo y de memoria". En este sentido, ha defendido que "tenemos la responsabilidad de reconocer y analizar críticamente todas las violencias que hemos sufrido como sociedad". "No se trata de establecer jerarquías de víctimas ni de repartir responsabilidades de manera interesada" sino "reconocer el dolor, escuchar a quienes lo han sufrido y garantizar que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia desde el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos".

Finalmente, Txema Mauleón, de Contigo-Zurekin, ha pedido a Adanero que "no se funcione con prejuicios sin leer el detalle del plan" y ha considerado "una pena que se instalen en el uso partidista de la violencia y que no estén en una actitud de diálogo para construir las bases de una mejor convivencia". Ha destacado que el Plan "manifiesta expresamente el rechazo -a ETA-, se dice que nunca estuvo justificado, no se equiparan las violencias y se aboga por el cumplimiento estricto de toda la normativa básica en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas". Ha subrayado que "hoy las principales agresiones por delitos de odio son contra personas migrantes y LGTBI" y ha llamado al resto de grupos a "rebajar el tono del debate".

En la réplica, el alcalde Asiron ha leído fragmentos del Plan que recogen que el Ayuntamiento de Pamplona "trabajará para el reconocimiento, la memoria y la reparación de las víctimas de la violencia de ETA" y se compromete "a contribuir al reconocimiento y la reparación de las víctimas, a evitar situaciones de humillación, revictimación o menosprecio" y "preservar los espacios públicos de la ciudad como ámbitos de convivencia sin actos ni mensajes que vulneren los derechos de las víctimas o difundan mensajes de odio o justificativos de la violencia". "¿Qué tiene esto de inasumible? ¿Quién puede no compartir esto?", ha preguntado a UPN y PPN.

"Mi postura en relación a la violencia es muy clara desde hace la friolera de 28 años y no ha cambiado por mucho que usted -María Caballero- se empeñe en decir lo contrario", ha manifestado, para añadir que "los intentos por embarrar una trayectoria vital como la mía, más que desacreditarme a mí desacreditan a quien intenta emborronarla".