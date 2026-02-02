El Pleno de Pamplona debatirá el jueves la aprobación provisional de las bases del diseño del futuro barrio de Donapea

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, y la gerente de la Gerencia de Urbanismo, Pilar Pardo - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona debatirá el próximo jueves, 5 de febrero, la aprobación provisional de la modificación estructurante del Plan Municipal para el ámbito de Donapea.

Se trata del último trámite municipal de esta modificación que sienta las bases previas del futuro desarrollo urbanístico de este nuevo barrio al sur de la ciudad, con una previsión de 5.000 viviendas, de las que la mitad serán protegidas, zonas verdes y nuevos servicios.

La aprobación definitiva le corresponde al Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y, tras ello, será necesario la redacción y tramitación de un Plan Parcial que ordenará con detalle el nuevo desarrollo. El próximo 25 de febrero se plantea comenzar con el proceso participativo. Se espera que a lo largo de 2028 "culmine" el proceso completo y se puedan empezar las obras.

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, que ha comparecido este lunes en rueda de prensa junto a la gerente de la Gerencia de Urbanismo, Pilar Pardo, ha afirmado que "el despliegue que a estas alturas estamos haciendo del plan es muy satisfactorio" y que "en términos de procedimiento, vamos bien con respecto a los plazos", lo que es "una buena noticia".

Abaurrea ha destacado que la "conectividad del barrio" es "uno de los saltos más importantes" que se da respecto a "la propuesta que nos encontramos al entrar en el Gobierno", que contemplaba una "conformación de isla" y que podría generar "problemas de movilidad". Frente a ello, ahora se da "continuidad" a la trama urbana y "no hay discontinuidades disruptivas".

Tras la alteración de términos municipales de Pamplona y la Cendea de Galar, aprobada en 2023, la modificación del planeamiento general de Pamplona elimina los suelos que han pasado a formar parte de la Cendea de Galar y establece las determinaciones urbanísticas necesarias en los nuevos suelos incorporados a Pamplona.

Una vez aprobada la modificación estructurante, donde se establecen las bases del futuro barrio de Donapea, será necesario la redacción y tramitación de un Plan Parcial que ordenará con detalle el nuevo desarrollo.

La modificación estructurante fue sometida a un proceso de participación ciudadana en 2024 que ayudó a definir sus bases. El documento se aprobó inicialmente el 8 de mayo de 2025, fue sometido a información pública y "se solicitaron los informes sectoriales necesarios".

Según ha explicado Pilar Pardo, durante este periodo se han recibido 4 escritos de alegaciones, y "ninguno de ellos ha puesto en cuestión la ordenación que se ha planteado, sino que se ha referido más a cuestiones técnicas de la gestión". El documento que se propone aprobar provisionalmente incorpora las respuestas a las alegaciones y a los informes sectoriales. Asimismo, incorpora la Declaración Ambiental Estratégica formulada mediante Resolución de la Directora General de Medio Ambiente de 20 de enero de 2026.

PROCESO PARTICIPATIVO

Mientras continúa el proceso hacia esa aprobación definitiva, con el fin de "agilizar el máximo posible" los plazos de tramitación de este expediente, el Ayuntamiento de Pamplona va a comenzar el proceso participativo previo a la redacción del Plan Parcial de Donapea, que ya definirá "con concreción" cómo va a ser el nuevo barrio.

El proceso participativo comenzará el próximo miércoles 25 de febrero con una sesión de presentación general del proyecto de Donapea que tendrá lugar en el salón de actos de Civivox Iturrama.

La modificación estructurante que se aprueba con carácter provisional, a la espera del informe de la CHE y el visto bueno definitivo por parte del Gobierno de Navarra, propone el desarrollo del nuevo barrio de Donapea con una superficie aproximada de 714.454 m2.

Se prevé la construcción de unas 5.000 viviendas, el 50% de ellas con algún régimen de protección pública. Al menos el 60% será VPO y el resto VPT. Un 30% de las VPO se destinarán a vivienda en régimen de alquiler. La edificabilidad máxima podría alcanzar los 595.000 m2, incluidos los usos terciarios que puedan establecerse.

Donapea es un ámbito "con fuertes condicionantes topográficos, paisajísticos, así como importantes afecciones aeronáuticas, de infraestructuras, de servicios y viarias".

Existen dos áreas "relativamente diferenciadas": la meseta de Donapea y el entorno de la avenida de Zaragoza. La nueva área residencial "debe configurarse como un elemento integrador", por lo que se prevé la creación de un continuo urbano edificado entre ambas zonas y que la conexión entre la avenida de Zaragoza y la avenida de Navarra se realice soterrada, "evitando así un efecto isla".

Entre los objetivos de la ordenación está la creación de dos plazas, una en una ubicación más o menos central en la meseta y otra en la zona del entorno de la avenida de Zaragoza, "concebidas como espacios urbanos principales de referencia para todo el barrio".

Ambas plazas se apoyarán en un eje de movilidad sostenible, con prioridad para peatón, ciclista y transporte público, que contará con comercios y servicios en plantas bajas, constituyendo la calle central y de actividad del nuevo barrio.

Este eje de movilidad sostenible se completará con otro eje norte-sur que articule y conecte la nueva zona residencial con Cordovilla. De este modo, se consigue una conexión urbana "lo más amable y segura posible", a la vez que "una necesaria mezcla de usos dotacionales y terciarios con el uso residencial en el nuevo desarrollo".

ZONAS VERDES Y SOSTENIBILIDAD

La ordenación "apuesta por favorecer la preservación del paisaje mediante la mejora de la conectividad entre los espacios verdes urbanos, el área periurbana y los espacios naturales".

Las dos vaguadas existentes "constituyen un condicionante esencial en la gestión del ciclo del agua y en la conexión con la infraestructura verde y azul en el entorno del río Sadar, dando continuidad al corredor fluvial". Además, "se respeta la fresneda existente y se integra como bosque urbano, incorporándola al ámbito mediante itinerarios peatonales".

Se propone, asimismo, la creación de un parque en la zona norte de la meseta de Donapea que conecte, a través de las vaguadas y la fresneda, el nuevo desarrollo residencial con el entorno del río Sadar y el campus de la Universidad de Navarra.

La modificación estructurante considera "fundamental", y remite al futuro Plan Parcial, la adopción de medidas de adaptación al cambio climático, mitigación de sus efectos y que posibiliten que el nuevo desarrollo "avance hacia la autosuficiencia energética, conforme a la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética".

Del mismo modo, la mejora del estado ecológico se considera "un objetivo a alcanzar", mediante la reducción del consumo de recursos naturales, a través de soluciones basadas en la naturaleza.

El Plan Parcial establecerá las determinaciones "pormenorizadas" de estas bases estructurantes concretando dichas medidas, "asumiendo objetivos de sostenibilidad como el respeto al ciclo natural del agua mediante técnicas de drenaje urbano sostenible, el fomento de la conexión e integración de infraestructuras verdes existentes y una clara apuesta por el fomento de los medios de transporte sostenibles".