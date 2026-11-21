La candidata de Podemos al Congreso por Navarra, Virginia Alonso. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha defendido este sábado un sector primario fuerte, "con futuro y protegido por las instituciones" poniendo "en el centro a las personas que trabajan la tierra, cuidan el ganado y mantienen vivos nuestros pueblos". La formación ha apostado por "garantizar precios justos y rentabilidad para las explotaciones, relevo generacional, acceso a la tierra y al agua y condiciones dignas para agricultoras, agricultores, ganaderas y ganaderos".

En un comunicado, Virginia Alonso, candidata de la formación al Congreso por Navarra, ha destacado que "no podemos dejar el futuro de un sector esencial para Navarra en manos de un mercado que concentra la producción, impone precios injustos y favorece a las grandes explotaciones frente a quienes trabajan a pequeña y mediana escala".

Podemos ha advertido de "la creciente presión sobre el territorio y de la entrada de fondos de inversión en la compra de tierras agrícolas, una tendencia que ya se observa en otras comunidades como Aragón". En este sentido, ha defendido que "la tierra no puede convertirse en un activo financiero al servicio de intereses especulativos, ni las tierras de cultivo quedar desplazadas por la expansión de centros de datos".

Por ello, ha reclamado "leyes que regulen el uso de los terrenos, especialmente los comunales de regadío, y que establezcan prioridades claras: el agua y la energía deben estar al servicio de las personas, de la agricultura y de las necesidades del territorio, no de proyectos que comprometan recursos esenciales".

La formación ha apostado por "proteger los suelos agrícolas, impulsar la ganadería extensiva y garantizar el agua para todas, con un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado que genere riqueza en el territorio y la distribuya".

"No queremos un territorio al servicio de los fondos de inversión ni de grandes proyectos que consumen nuestros recursos. Queremos proteger a quienes trabajan la tierra, garantizar el futuro de la agricultura y la ganadería y mantener vivos nuestros pueblos. Porque sin agricultoras y ganaderas, sin tierra y sin agua, no hay soberanía alimentaria ni futuro para Navarra", ha concluido Alonso.