La cabez de lista de Podemos al Congreso por Navarra, Virginia Alonso, el activista Francho Aijón y la candidata al Congreso por Madrid, Dina Bousselham, en un acto de la campaña electoral en Tudela. - PODEMOS NAVARRA

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Navarra ha celebrado este martes en Tudela un acto que ha denominado como "antifascista y antirracista", y en el que ha criticado "la contradicción de un sistema económico que necesita a las personas migrantes para trabajar, sostener sectores enteros de la economía, recoger cosechas o cuidar, pero después les niega derechos, reconocimiento y dignidad", en palabras de la cabeza de lista de la formación morada al Congreso por Navarra, Virginia Alonso.

En el acto han participado también la candidata al Congreso por Madrid, Dina Bousselham, el activista Francho Aijón, y la candidata al Senado por Navarra Eva Calleja.

Virginia Alonso ha defendido la necesidad de "ser valientes para hablar de antirracismo en un momento en el que la derecha y la extrema derecha se están envalentonando contra las personas migrantes y han conseguido que se hable de migración desde el miedo, la sospecha y el conflicto".

Alonso ha afirmado que "no todas las fuerzas que se definen como progresistas se atreven a abordar esta realidad con claridad y sin complejos".

Durante su intervención, la candidata ha criticado "la contradicción de un sistema económico que necesita a las personas migrantes para trabajar, sostener sectores enteros de la economía, recoger cosechas o cuidar, pero después les niega derechos, reconocimiento y dignidad". "Cuando nuestras empresas faenan o desarrollan su actividad en otros territorios o caladeros de pesca, las fronteras parecen no existir. Pero cuando las personas que viven allí vienen aquí, aparecen las sospechas y las exigencias. Se las quiere para trabajar, pero no para reclamar derechos ni para participar plenamente en nuestra sociedad", ha afirmado.

"Frente a esta hipocresía", la candidata ha asegurado que "migrar no es un delito y los derechos humanos no dependen del lugar en el que hayas nacido, de tu pasaporte ni de lo rentable que resulte tu trabajo".

Alonso ha reivindicado "el antifascismo y el antirracismo como una posición política y una práctica diaria, frente a los discursos que enfrentan a quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes y señalan a las personas por su origen, mientras dejan fuera del debate a quienes concentran la riqueza y el poder".

Por su parte ha defendido "derechos frente al odio". "Frente al racismo, igualdad; y frente al fascismo, organización y democracia", ha destacado.