Podemos Navarra defiende que la transición ecológica no sea una "excusa" para convertir pueblos en "zonas de sacrificio"

Archivo - La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos al Congreso por Navarra, Virginia Alonso, ha defendido que "la transición ecológica no puede convertirse en una nueva forma de extractivismo ni utilizarse como excusa para convertir nuestros pueblos en zonas de sacrificio".

Alonso participa este sábado, junto con la coordinadora autonómica de la formación, Neniques Roldán, y el concejal de Estella y también candidato Mikel González-Peñagaricano, en una manifestacióno en esta localidad, convocada por la plataforma Lizarraldea Bizirik-Pueblos Vivos bajo el lema 'Tierra Estella no se vende'.

En un comunicad, Podemos Navarra ha mostrado su preocupación por "la proliferación de grandes proyectos energéticos, industriales y mineros que amenazan los recursos naturales y el modelo de vida de la comarca". "Las prospecciones de cobre, los proyectos de biometanización, las grandes infraestructuras energéticas y otros macroproyectos no pueden imponerse sin transparencia, evaluación de sus impactos y participación real de la población afectada", ha destacado.

Ha recordado que este semana se votó una moción en el Ayuntamiento de Estella donde se pedía "un control y seguimiento exhaustivos a los procesos de investigación minera que se están realizando, entre otras medidas urgentes respecto a estas prospecciones". Una moción, explican desde el partido, que fue rechazada con los votos de UPN, PP, Geroa Bai y PSN, mientras que Contigo-Zurekin y EH Bildu votaron a favor. La formación ha defendido que la transición ecológica "no puede convertirse en una nueva forma de extractivismo ni utilizarse como excusa para convertir nuestros pueblos en zonas de sacrificio". "El territorio no está en venta. La energía, el agua y los alimentos son bienes esenciales, no instrumentos para el enriquecimiento de unos pocos", ha señalado Virginia Alonso. "La inversión debe estar al servicio de la población, generar empleo digno y respetar los límites ambientales y las decisiones de quienes viven en el territorio", ha subrayado.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL GOLPE DE ESTADO EN TUDELA

Por otra parte, en Tudela, la candidata al Senado, Eva Calleja Novales, junto a representantes y militantes de Podemos en la Ribera, acompañará a la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra de 1936 (AFFNA-36 NAFSE) en el acto de colocación de tropezones en recuerdo de las víctimas del golpe militar de 1936 y de la represión franquista.

Podemos Navarra ha censurado la decisión del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, de "denegar a última hora el espacio solicitado para la celebración de este acto, pese a haber sido pedido con suficiente antelación". Para la formación, "obstaculizar iniciativas de homenaje y reparación a las víctimas del franquismo supone una actitud profundamente reaccionaria y contraria al compromiso que deben mantener las instituciones con la Memoria Democrática".

"La memoria no es una cuestión del pasado ni una actividad que pueda quedar al arbitrio de los gobiernos municipales. Es una obligación democrática: reconocer a las víctimas, reparar a sus familias y garantizar que los crímenes de la dictadura no queden relegados al olvido", ha reivindicado.