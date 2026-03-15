Podemos Navarra dice que es "falso" que más de 100 inscritos se hayan dado de baja del partido

Archivo - La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Navarra ha asegurado que es "falso" que más de 100 inscritos se hayan dado de baja de la organización en la Comunidad foral.

La formación ha reaccionado de esta manera a un comunicado, firmado por varios militantes de la organización, en el que informaban de la salida de más de 100 inscritos del partido "ante la deriva sin rumbo a la que la dirección está empujando al partido en los últimos meses".

Podemos Navarra ha asegurado en una nota que los datos incluidos en este comunicado "son absolutamente falsos", afirmando que "más de 1.650 personas" están inscritas actualmente en la formación morada, "las cuales suponen un respaldo diario" y para las que pide "un respeto". Además, ha llamado a "no contribuir a la generación de bulos".