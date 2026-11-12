Podemos Navarra inicia la campaña electoral con una pegada de carteles simbólica y pide "paz, casa y trabajo"

Acto de arranque de campaña de Podemos Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con una pegada de carteles simbólica en la Plaza del Vínculo de Pamplona ha arrancado Podemos Navarra su campaña electoral, que tiene como claves "paz, casa digna y trabajo digno", según ha explicado la cabeza de lista de la formación morada al Congreso, Virginia Alonso, que ha estado acompañada de la candidata al Senado, Eva Calleja, y de Neniques Roldán, coordinadora autonómica de Podemos en Navarra.

Alonso ha indicado que "en 2027 se cumplen 500 años de la creación en Pamplona de una institución encargada de controlar el precio del trigo y de la harina para que el pueblo pudiera adquirir pan a un precio asequible". "Han pasado 500 años y seguimos reclamando que las instituciones puedan intervenir en aquellos bienes, incluso los alimentarios, que permitan a la gente tener una calidad de vida", ha defendido.

Alonso ha señalado que comienzan la campaña electoral con "mucha ilusión" porque "vemos que la gente tiene deseos de izquierda, de izquierda de verdad transformadora". "Vamos a comenzar mañana mismo a ir a varios sitios de Navarra y vamos a escuchar a la gente y a presentarles nuestro programa", ha expuesto, para confiar en que los navarros apoyen su proyecto político.

Podemos ha defendido que éstas son "unas elecciones generales decisivas para lograr lo que en los casi 50 años de democracia no se ha logrado asegurar, paz, casa y trabajo". "Tres necesidades básicas que necesitan una fuerza política que no se conforme, que plante cara y que consiga avances; esa fuerza es Podemos", ha añadido la formación morada.

Ha recordado que "en las anteriores elecciones con nuestra compañera Idoia Villanueva nos quedamos a apenas 2.000 votos de lograr el escaño -entonces dentro de la coalición Sumar-". "Estamos convencidas de que podemos ser la fuerza que reúna el voto de todas las personas que están hartas de que este Gobierno nos llene de titulares pero haga políticas vacías, parches de última hora, que no llegan a la gente y que no cambian el sistema", ha destacado Podemos.