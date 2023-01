La Policía Foral alerta de un aumento de estafas por SMS en la zona de la Sakana-Barranca

Las estafas están afectando a clientes de Caja Laboral



PAMPLONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos al Grupo de Delitos Informáticos han detectado en las últimas semanas un aumento de los casos de 'smishing' a clientes de la Caja Laboral, con especial incidencia en la zona de la Sakana-Barranca.

El 'smishing' es una actividad delictiva que consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (banco, institución pública, etc) con el objetivo de robarle información privada o realizarle un cargo económico.

Desde la Policía Foral se aconseja que, si recibimos cualquier SMS de nuestra entidad bancaria acompañado de un enlace, no cliquemos en él. Los bancos no remiten enlaces para acceder a sus páginas y no pedirán que introduzcamos nuestros datos personales (ya los tienen) o claves.

Ante cualquier duda, antes de hacer clic, debemos ponernos en contacto con nuestro gestor habitual y aclarar el asunto. Si se ignora la petición, no hay que preocuparse por la seguridad.