Policía Foral alerta de un aumento de suplantaciones en WhatsApp y difunde una guía de prevención y respuesta

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Foral de Navarra ha emitido una alerta pública tras detectar un "incremento notable" de denuncias por usurpación de cuentas en la aplicación de mensajería WhatsApp.

Según detallan los agentes especialistas, el ciberdelincuente logra registrar la cuenta de la víctima en un nuevo dispositivo y suplanta su identidad utilizando su misma fotografía de perfil y lista de contactos. A continuación, envía mensajes de socorro o urgencia a familiares y amigos solicitando transferencias económicas inmediatas o envíos de dinero por Bizum.

"Para evitar que la víctima o sus allegados reaccionen a tiempo, los estafadores se apoyan en la confianza interpersonal y en la precipitación de la petición.

Desde la Policía Foral se ha preparado unos consejos y una infografía disponibles en la web de noticias de Gobierno de Navarra. Tal y como destacan, la medida de seguridad más eficaz para frenar este fraude es activar la verificación en dos pasos dentro de la propia aplicación (Ajustes -> Cuenta -> Verificación en dos pasos). Este ajuste requiere definir un PIN secreto y un correo de recuperación, impidiendo que el atacante acceda a la cuenta aunque consiga interceptar el código SMS de registro.

Asimismo, las autoridades recuerdan que WhatsApp nunca solicita códigos SMS por teléfono ni por mensaje, por lo que jamás debe facilitarse este dato a terceros. Ante cualquier petición económica urgente por mensajería, se aconseja verificar la veracidad del mensaje mediante una llamada telefónica directa al remitente antes de realizar ningún pago.

En caso de haber sido víctima de este secuestro de cuenta, la Policía Foral aconseja reinstalar la aplicación inmediatamente introduciendo el código SMS de verificación, avisar a la agenda de contactos para evitar nuevos fraudes, contactar con la entidad bancaria si se han facilitado datos financieros y recopilar todas las capturas de pantalla, conversaciones y justificantes para presentar una denuncia penal.