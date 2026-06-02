Policía Foral alerta de la modalidad de estafa telefónica de las 'dos llamadas'

Consejos ante un posible timo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha alertado este martes de la modalidad de estafa telefónica conocida como 'timo de las dos llamadas' o la falsa 'disconformidad de la OCU', que utiliza la manipulación psicológica para obtener datos bancarios.

Según ha explicado el cuerpo policial, el modus operandi tiene cuatro pasos: 'la llamada del gancho' consiste en que la víctima recibe una llamada de alguien que simula ser de su compañía telefónica actual; en 'el engaño usando a la OCU', el interlocutor menciona un falso procedimiento legal llamado 'disconformidad de la OCU y advierte a la víctima de que, debido a este trámite, recibirá llamadas de otras compañías con tarifas provisionales hasta que se solucione su incidencia; en 'ofertas falsas', poco después se reciben llamadas sucesivas (a menudo desde prefijos nacionales como un 865 o móviles) de estafadores que fingen ser de las empresas mencionadas para presentar ofertas comerciales inexistentes; y finalmente, vuelven a llamar para solicitar datos personales y bancarios con el pretexto de formalizar el nuevo contrato. Las operadoras legítimas han confirmado que esto es un fraude para obtener información confidencial.

CONTEXTO Y CONSEJOS DE SEGURIDAD

La Policía Foral ha indicado que, en un entorno donde los delincuentes utilizan la urgencia y la suplantación de identidad de forma masiva, "es vital seguir recomendaciones de seguridad extraídas de los protocolos de ciberseguridad vigentes".

Así, pide la Policía que "se desconfíe de la presión y la urgencia" ya que los estafadores suelen utilizar tácticas que presionan al usuario para tomar decisiones rápidas. "Tómese su tiempo para verificar cualquier información", expone.

Además, traslada que no se faciliten claves ni códigos. Ninguna empresa legítima (ya sea telefónica o bancaria) solicita por teléfono sus contraseñas de acceso ni los códigos de confirmación que reciba por SMS, dice, para recomendar que no se instalen aplicaciones adicionales. "Desconfíe de cualquier indicación para descargar software de soporte remoto, aplicaciones complementarias o herramientas de seguridad externas. Estas apps pueden permitir a los delincuentes ver su pantalla y tomar el control de su dispositivo", indica.

Pide la Policía que se verifique siempre a través de canales oficiales. Si recibe una comunicación sospechosa, añade, "cuelgue de inmediato y no devuelva la llamada al número que le ha contactado ni utilice números facilitados en mensajes, busque el número oficial de atención al cliente en su contrato, en el reverso de sus tarjetas o en la web oficial de la entidad".

Según añade Policía Foral, "si la estafa le redirige a alguna web, compruebe que utiliza el protocolo HTTPS (el candado en la barra de direcciones) y evite dominios con errores tipográficos".

Finalmente, el cuerpo autonómico señala que si se sospecha que se han facilitado datos o instalado alguna aplicación sospechosa, es preciso contactar inmediatamente con la entidad bancaria para bloquear las credenciales y presentar una denuncia ante la Policía Foral o cualquier cuerpo de seguridad.