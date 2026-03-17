La Policía Foral constata cerraduras boicoteadas y vandalismo en comercios y edificios públicos por la huelga

Un bombero apaga un contenedor ardiendo durante los piquetes para un SMI propio para el País Vasco y Navarra, a 17 de marzo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Los sindicatos nacionalistas ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru han convocado piquetes para - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha constatado actos de boicoteo de cerraduras y vandalismo en distintos edificios públicos y comercios en Navarra con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un salario mínimo propio, y ha retirado neumáticos ardiendo y personas cruzadas en algunas carreteras.

En concreto, según han informado desde el cuerpo policial, se han retirado 60 neumáticos que estaban preparados junto con dos garrafas de combustible junto a la autovía, en cercanías de un polígono de Alsasua. También se ha actuado en la A-10, en el punto kilométrico 17,2, por dos neumáticos quemándose en la autovía.

Se han retirado piquetes en la PA-30, a la altura del kilómetro 2, sentido Noáin, que podían comprometer la seguridad del tráfico entre las 05.15 y las 07.45 horas. La "rápida actuación" de patrullas de Seguridad Vial y de Seguridad Ciudadana, así como la actuación del GIE para retirar a las personas hasta un lateral fuera de la vía "han sido determinantes".

En este momento, las patrullas de Policía Foral vigilan las acciones de piquetes en distintas localidades navarras.