La Policía Foral detiene o imputa esta semana a 35 personas, seis por lesiones en peleas en el ámbito del ocio nocturno

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

A lo largo de la semana, la Policía Foral, ha detenido o imputado a 35 personas por diferentes delitos. De ellos, destacan 6 personas detenidas por delitos de lesiones tras peleas en el ámbito del ocio nocturno.

Por otro lado, otras 5 personas, todos ellos varones, fueron detenidas por diferentes señalamientos de detención de distintos juzgados nacionales. De éstos últimos, sobre uno de ellos pesaba una orden de ingreso en prisión, que se hizo efectiva en el momento de la detención.

También se han interpuesto un total de 192 denuncias penales en las diferentes Oficinas de Atención policial de Policía Foral, 35 de las cuales eran motivadas por delitos de hurto, 25 por delitos de daños y 31 por estafas con tarjetas de crédito, modalidad, ésta última, cada vez más frecuente al detectarse en la mayoría de los casos movimientos fraudulentos de dinero a través de tarjetas de crédito en establecimientos de venta online.

En estos casos desde la Policía Foral se recomienda la interposición de la denuncia, aportando copia de los movimientos fraudulentos, así como contactar con la entidad bancaria para que se tomen las medidas oportunas.