Policía Foral detiene a un varón de 30 años tras ocasionar daños en un bar de Tudela y agredir a otro cliente

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han detenido a un varón de 30 años en Tudela tras ocasionar disturbios, daños, agredir a otro cliente en un bar y enfrentarse a los agentes de la Policía Local intervinientes, "amenazándoles gravemente".

Así lo ha informado la Policía Foral en su balance de actuaciones de esta semana, en la que ha abierto diligencias a 24 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

En concreto, siete hombres han sido detenidos por delitos relacionados con violencia contra la mujer (malos tratos, amenazas, lesiones y quebrantamientos) en distintas localidades de la Comunidad foral.

Por delitos contra el patrimonio eran investigadas o detenidas cinco personas. En Tudela fue arrestado un varón de 29 años por delito de robo con fuerza y escalo en interior de un vehículo vivienda. También en Tudela se investigó a dos personas, un varón de 57 años y una mujer de 45 años, por usurpación de bien inmueble.

En Pamplona se detuvo, por un delito de hurto, a un varón que portaba varios móviles. La detención fue posible gracias a la rápida denuncia de los hechos, la colaboración ciudadana, el geoposicionamiento de uno de los móviles, y la localización del autor de los hechos portando el citado móvil. En Alsasua se detenía a un varón de 33 años por un delito de hurto.

En otro orden de cosas, agentes de la comisaría de Alsasua detenían en un control rutinario en Iza (N-240-A) a la ocupante de un vehículo, una mujer de 25 años, tras comprobar que se encontraba en búsqueda y captura por una orden emitida desde un juzgado de San Sebastián.

OTROS DELITOS

Además, 9 personas eran detenidas por delitos contra las personas, y delitos de resistencia, desobediencia y atentado contra la autoridad. En Pamplona, un varón de 18 años era arrestado por desobediencia a los agentes tras una persecución en su patinete eléctrico por el barrio de Iturrama haciendo caso omiso a las indicaciones de los mismos. Se le investiga también por un posible delito de hurto, al no poder justificar la procedencia del vehículo VMP con el que huía.

En Ezcabarte se procedía a la detención de un joven de 16 años por un delito de amenazas graves. En apoyo de la Policía Local de Zizur, se procedía al arresto de un varón de 20 años tras la comisión de sendos delitos de atentado contra la autoridad, resistencia, desobediencia a la autoridad, y de daños.

En Estella, en apoyo de Policía Local de dicha localidad, se procedió a la detención de un varón de 27 años por un delito de lesiones graves, tras pelea con otras dos personas y empleo de arma blanca.

En Pamplona y Burlada eran detenidos tres varones, de 19 años, relacionados con un delito de robo con violencia e intimidación que derivaba, en una de las detenciones, en otro delito de resistencia a los agentes de la autoridad. Finalmente, en Pamplona fue arrestado un varón de 25 años por un delito de lesiones.

En cuanto a delitos contra la seguridad vial se abrían diligencias a dos conductores. En Pamplona, un varón de 22 años resultaba investigado por un delito de conducción superando las tasas establecidas de bebidas alcohólicas, al arrojar una tasa de 0,66 mg/l por aire espirado.

Y en Puente la Reina resultaba investigado un varón de 41 años por un delito de conducción de un vehículo con pérdida de vigencia de la autorización por pérdida de puntos.