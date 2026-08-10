La Policía Foral evita el incendio de un camión articulado tras sufrir el reventón de dos ruedas

Estado del eje de unas de las ruedas del camión tras el reventó e incendio de su eje. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una rápida y coordinada intervención de la Policía Foral de Navarra evitó esta pasada madrugada un incidente mayor en la autovía A-68, tras el incendio en el semirremolque de un camión articulado.

Los hechos comenzaron a las 01.45 horas de este lunes cuando una patrulla del Grupo de Atestados de Tudela circulaba por la A-68 en sentido sur. A la altura del punto kilométrico 90, los agentes observaron cómo el vehículo articulado precedente sufría el reventón de dos ruedas de un mismo eje del semirremolque.

Las bandas de rodadura salieron proyectadas a la calzada y el camión continuó su ruta sin detenerse, arrastrando las llantas contra el asfalto y generando una intensa columna de chispas.

La patrulla activó las señales luminosas y acústicas para darle el alto. Tras mostrar resistencia para detenerse, el vehículo articulado fue finalmente interceptado en el punto kilométrico 92.400. Al mismo tiempo, se solicitó el apoyo de una patrulla de Tráfico para retirar los restos de neumático de la calzada y garantizar la seguridad vial, explican desde la Policía Foral.

Una vez detenido el camión, los agentes comprobaron que los restos de goma atrapados en el eje habían comenzado a arder. Los agentes emplearon el extintor de dotación oficial del vehículo policial junto al del propio camionero. A pesar de lograr una extinción inicial, la extrema temperatura de las llantas de hierro reactivó las llamas, agotando por completo ambos extintores, por lo que se solicitó la presencia urgente de los bomberos.

Ante el riesgo inminente de que el fuego se extendiera a todo el semirremolque, una patrulla de Tráfico acudió en auxilio con un tercer extintor. Gracias a este equipamiento se lograron contener los continuos brotes de fuego hasta la llegada de los bomberos, quienes refrescaron la zona y sofocaron el incendio de forma definitiva.

La patrulla de Atestados abandonó el lugar del incidente a las 03.00 horas, mientras que los efectivos de Tráfico permanecieron en el punto realizando labores de señalización hasta la llegada del servicio de conservación de carreteras.