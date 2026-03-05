Policía Foral y Guardia Civil desplegarán un dispositivo conjunto de más de 1.030 agentes en las Javieradas 2026

Agentes de Policía Foral y Guardia Civil en la explanada de Javier. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral y la Guardia Civil han organizado, con motivo de las Javieradas 2026, un dispositivo integral de seguridad que movilizará más de 1.030 agentes de sus unidades procedentes de distintas comisarías y/o destacamentos de Navarra para velar por el mantenimiento de la seguridad del tráfico, el orden y de la seguridad pública durante los fines de semana del 7 y 14 de marzo.

Además, contarán con el apoyo de sus unidades de drones y helicópteros para el control y video vigilancia del tráfico desde el medio aéreo.

Parte de este dispositivo se inicia este jueves 5 de marzo con motivo del inicio de la marcha desde La Ribera, con el objeto de dar protección y cobertura a quienes peregrinen a lo largo de las diferentes vías que recorren el sur de Navarra.

La labor de ambos cuerpos se centrará en garantizar la seguridad de las personas peregrinas a lo largo de carreteras y caminos y canalizar el tráfico "procurando la menor interferencia con estas e intentando evitar que se produzcan accidentes". Especialmente, se organizará el tráfico en los estacionamientos e inmediaciones del castillo de Javier, con el fin de que el desalojo de vehículos "sea ordenado" y esté facilitado en todo momento el paso a los vehículos de emergencias, explican desde la Policía Foral.

Para mejorar la seguridad, se recomienda que las personas caminen desde Liédena hasta Javier a través de la localidad de Sangüesa, mientras que los vehículos accederán desde Yesa. Asimismo, el dispositivo garantizará el pacífico desarrollo de los actos programados velando por la seguridad de las personas congregadas, en coordinación con las actuaciones de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios y entidades relacionadas con la organización del evento.

El órgano de coordinación PMA - Puesto de Mando Avanzado estará ubicado en un recinto dentro del espacio de los Jesuitas.

RESTRICCIONES AL TRÁFICO EN LA NA-5410

Para procurar la seguridad de los viandantes, la carretera NA-5410 permanecerá cerrada desde las 15.00 horas del 7 de marzo (1ª Javierada), y desde las 13.00 horas del 14 de marzo (2ª Javierada), desde el Hotel Yamaguchi de Sangüesa hasta Javier, en ambos sentidos, hasta que lo ordene el Jefe del Dispositivo.

Todos los vehículos que quieran acceder a Javier deberán hacerlo por la localidad de Yesa.

En el entorno de Javier se limitará la circulación de vehículos en las cercanías del Castillo, y se acondicionarán distintos espacios destinados al estacionamiento. Se deberán seguir las indicaciones de los agentes y de la organización para acceder a los mismos.

RECOMENDACIONES PARA LOS PARTICIPANTES

Para evitar los riesgos derivados del intenso tráfico de las salidas de Pamplona, se recomienda a quienes se dirijan que inicien el camino desde Noáin. No obstante, si deciden hacerlo desde Pamplona, es preferible hacerlo a través de la calle Sadar, UNED y huertas de Tajonar hasta llegar a Noáin.

Se recomienda a quienes marchen a pie desde Liédena hasta Javier que circulen por la carretera NA-127 hasta Sangüesa y por la carretera NA-5410 entre Sangüesa y Javier, evitando la NA-2420 hacia Yesa y, especialmente, la NA-5410 entre Yesa y Javier.

Se insta a los peregrinos a seguir en todo momento las indicaciones de los carteles y señales colocadas por la organización, Protección Civil, responsables de la Autovía del Pirineo A-21 y el Servicio de Conservación de Carreteras del Gobierno de Navarra.

En este sentido, ha indicado que los peatones deberán caminar siempre por la izquierda, por el arcén, sin invadir la vía y tratando de no formar apelotonamientos que invadan el carril, reservado a la circulación de vehículos. Otras indicaciones son no cruzar la vía innecesariamente y tomar las debidas precauciones en el caso de que sea necesario hacerlo. Si se camina de noche, utilizar prendas reflectantes y llevar una linterna para ver y ser visto.

Los ciclistas deben llevar puesto un casco reglamentario y no pueden sobrepasar, en ningún caso, los 45 kilómetros por hora. Además, deben indicar sus maniobras, respetar la señalización de tráfico y cumplir las normas de circulación, como la que impide emplear el teléfono móvil mientras se conduce o la que prohíbe circular bajo los efectos del alcohol.

Los conductores deben respetar el límite de velocidad, que en la zona de peregrinación será de 50 kilómetros por hora y la prohibición de adelantar, que estará expresamente indicada mediante señales. Igualmente no se debe parar el vehículo ni cruzar la vía para hablar con los peregrinos, evitando dar la vuelta con el vehículo por el riesgo de atropello.