La Policía Foral inicia su dispositivo de Navidad para el control y vigilancia del tráfico

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral activa esta semana su dispositivo de tráfico para la época navideña, entre el 19 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, con el objetivo de disminuir la siniestralidad y el número de fallecidos en accidentes de circulación.

Para ello se establece como "fundamental" la intensificación de los controles sobre "aquellas conductas que ponen en riesgo la seguridad vial". En concreto, el consumo de alcohol y drogas por parte de quien conduce vehículos a motor y ciclomotores; las distracciones durante la conducción, sobre todo pantallas y dispositivos móviles; los excesos de velocidad; los adelantamientos antirreglamentarios; no respetar la señalización; la no utilización del cinturón de seguridad, y de los sistemas de retención infantil en su caso, por parte de quien conduce y del resto de usuarios de los vehículos; y la documentación y las condiciones técnicas de los vehículos.

Se contará con recursos policiales del Área de Tráfico y Seguridad Vial de la Comisaría de Pamplona, así como de la Brigada de Tráfico de la Comisaría de Tudela y del resto de Comisarías Territoriales de la Policía Foral.

Entre otros recursos materiales, se empleará el sistema lector óptico de caracteres de matrícula (OCR) y, especialmente, los etilómetros masivos, estos últimos para realizar "el mayor número posible" de pruebas de alcohol en cada punto de verificación.

Se incluirán también controles de velocidad. Se incidirá en las autopistas, así como en aquellas vías donde pueda haber tránsito de acceso y salida de locales de ocio y restauración de localidades.

Este dispositivo, que forma parte de la Campaña Integral de Tráfico de Navidad del Gobierno de Navarra para reducir las incidencias en las carreteras de Navarra, se lleva a cabo en coordinación tanto con Policía Municipal de Pamplona como con Guardia Civil, estableciendo distintos puntos de realización de controles al objeto de "evitar duplicidades y de conseguir la máxima eficacia".

Se recomienda mantener la "máxima precaución", no hacer uso del vehículo particular salvo "en los casos necesarios", fomentando el uso del transporte público, y mantener "la máxima atención a la conducción en todo tipo de vehículos de movilidad, con tolerancia cero hacia los consumos de alcohol y drogas".