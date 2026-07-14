Policía Foral intercepta una furgoneta con un exceso de carga de un 20% en un control en San Fermín

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral de Navarra, a través de su Grupo de Transportes, ha interceptado en un control desarrollado en la estación de autobuses de Pamplona durante las fiestas de San Fermín una furgoneta que excedía en un 20% el peso máximo permitido.

Según han informado desde el cuerpo policial, los agentes observaron una furgoneta con signos evidentes de exceso de carga, apreciables por el hundimiento de la parte trasera y la sobrecarga visible en el eje.

Tras su intervención, se identificó al conductor y se comprobó que transportaba consumibles líquidos destinados al reparto urbano. El vehículo fue sometido a una verificación técnica de pesos por eje y rueda, utilizando los equipos homologados del Grupo de Transportes.

El resultado confirmó que la furgoneta, con una Masa Máxima Autorizada (MMA) de 3.500 kg, circulaba con 4.200 kg, es decir, 700 kg de exceso, lo que supone un 20% por encima del límite permitido.

Ante esta infracción se ha formulado la propuesta de sanción correspondiente, conforme a la normativa de transporte y seguridad vial.

La Policía Foral recuerda que los excesos de peso "comprometen la estabilidad del vehículo, incrementan la distancia de frenado y generan riesgos graves para la circulación, especialmente en un contexto de alta intensidad como el de San Fermín".