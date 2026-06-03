Policía Foral muestra su "profundo dolor" por el fallecimiento de cinco agentes en accidente de tráfico

Escudo de la Policía Foral de luto. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha mostrado su "profundo dolor" por el fallecimiento este miércoles en Elgoibar de cinco agentes del cuerpo autonómico en un accidente de tráfico.

En un comunicado, Policía Foral ha informado de que el siniestro ha sido comunicado por fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, "dando cuenta del fallecimiento de todos los ocupantes de un vehículo de Policía Foral" que se desplazaba al País Vasco con el objetivo realizar una reunión de trabajo con sus homólogos de la Ertzaintza. Precisamente, este cuerpo autonómico se ha hecho cargo de la investigación de las causas del siniestro.

La Policía Foral ha transmitido todo su "cariño y apoyo" a los familiares y allegados de los agentes fallecidos, "con quienes nos disponemos a compartir este profundo dolor que sentimos todos y que dejará una huella imborrable en nuestra memoria".

Ha agradecido además las muestras de condolencia recibidas desde muchos y muy distintos ámbitos, tanto de dentro como fuera de Navarra. Y ha manifestado un agradecimiento especial por "la colaboración prestada en todo momento por nuestros compañeros y amigos de la Ertzaintza, así como de las autoridades de la comunidad autónoma vecina".