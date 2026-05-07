Policía Foral pide colaboración para localizar a una mujer de 76 años desaparecida el miércoles en Pamplona

Fotografía y datos de la persona desaparecida. - CENTRO NACIONAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS

PAMPLONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha trasladado un aviso del Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior en el que llama a la colaboración ciudadana para tratar de localizar a una mujer de 76 años, desaparecida desde el pasado miércoles, 6 de mayo, en Pamplona.

Según detalla este aviso, publicado en redes sociales, la mujer desaparecida mide 155 centímetros, sus ojos son de color marrones, pelo canoso y una constitución física normal.

Además, hace una llamamiento a la ciudadanía a ponerse en contacto con la Policía Foral, a través del teléfono 112, o en el canal oficial del Centro Nacional de Personas Desaparecidas si se dispone de información sobre esta persona.