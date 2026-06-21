Policía Foral pide precaución ante el inicio de los desplazamientos vacacionales y el riesgo de incendios

Accidente en la autovía A-10 (Arruazu) con un herido leve. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del inicio del periodo estival y el consecuente incremento de los desplazamientos por carretera, unico a las adversas condiciones meteorológicas actuales, la Policía Foral ha llamado a la responsabilidad ciudadana.

Coincidiendo con estas fechas, las patrullas de la Comisaría de Alsasua han intervenido esta domingo en un accidente menor en la autovía A-10 (Arruazu), saldado con un herido leve sin necesidad de traslado sanitario, "que constata la importancia de mantener la alerta al volante frente a despistes o imprevistos en ruta", han destacado desde el cuerpo autonómico.

Así, la Policía Foral ha apuntado una serie de pautas de seguridad. Por un lado, ha llamado a evitar distracciones. El uso del teléfono móvil, la manipulación del navegador o el cansancio en trayectos conocidos "son los principales factores de riesgo en las salidas de vía", advierte.

Por otro lado, es imprescindible revisar la presión de los neumáticos, los niveles y el sistema de frenado antes de emprender cualquier viaje largo. Asimismo, ha recomendado programar los viajes evitando las horas de mayor congestión y realizar paradas de descanso cada dos horas o doscientos kilómetros. Parar regularmente y beber agua son algunas de las medidas más recomendables para evitar o minimizar el cansancio.

PREVENCIÓN ANTE EL RIESGO DE INCENDIOS

Por otro lado, como medidas preventivas ante el riesgo extremo de incendios, ha recordado la importancia de no aparcar vehículos sobre superficies con vegetación o hierba seca, ya que las altas temperaturas del tubo de escape y del catalizador pueden originar un incendio de forma inmediata. Está terminantemente prohibido arrojar colillas o fósforos desde las ventanillas de los vehículos o durante actividades a pie.

En consonancia con las alertas vigentes del Gobierno de Navarra, se debe evitar cualquier uso recreativo del fuego en exteriores (barbacoas, hogueras o pirotecnia) tanto en entornos rurales como urbanos.

La Policía Foral ha recordado que la seguridad "es un compromiso compartido" y ha solicitado que, ante cualquier columna de humo o situación de peligro en la carretera, se contacte de inmediato con el teléfono de emergencias 112.