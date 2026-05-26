La consejera Inma Jurío, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde e Iván Ortueta, jefe de la Policía Foral, en la apertura de la jornada - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral realizó en 2025 más de 1.500 inspecciones de máquinas recreativas y 220 controles de acceso de menores al juego, tabaco y alcohol, según se ha puesto de manifiesto en la jornada '40 años de la Brigada de Juego y Espectáculos', organizada por el cuerpo policial.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha participado en la apertura de esta jornada, celebrada en el Parlamento de Navarra, con motivo de la conmemoración del 40º aniversario de la Brigada de Juego y Espectáculos de la Policía Foral, inaugurada por el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde.

Durante su intervención, Jurío ha felicitado al cuerpo policial por su labor, que abarca el control e inspección del juego y también los espectáculos públicos y actividades recreativas, dos áreas "de gran importancia para la sociedad navarra". En este sentido, durante el año pasado se realizaron más de 1.500 inspecciones de máquinas recreativas y 220 controles de acceso de personas menores al juego, tabaco y alcohol.

Asimismo, Jurío ha destacado el compromiso del Gobierno de Navarra para "evitar el acceso al juego de menores y personas que se han autoprohibido, voluntariamente, la entrada en locales y establecimientos de este tipo", lo cual está plasmado en el Reglamento del Juego, aprobado el año pasado.

La consejera ha señalado que el espíritu del Reglamento se apoya en dos ejes: "la protección al menor y a los colectivos vulnerables, reduciendo los riesgos de adicción y ludopatías", por un lado, y "el establecimiento de medidas que reducen los riesgos de adicción y exposición, disminuyen la accesibilidad y actúan sobre los factores de protección desde la educación y sensibilización social", por otro. "Vuestro trabajo es fundamental para prevenir las adicciones de personas menores y vulnerables", ha destacado Jurío.

Por su parte, Hualde ha subrayado el "deber de colaborar, dar a conocer y poner en valor la labor de la Brigada de Juegos y Espectáculos, depositaria de la única competencia exclusiva en materia policial hasta la reciente asunción de Tráfico". "Es un buen momento para conocer la historia de esta Brigada, que desde 1986 trabaja en el control e inspección de los espectáculos taurinos y los salones de juego, además de en la prevención de adicciones", ha manifestado.

Así las cosas y a propósito de la última versión de la Ley Foral del Juego, "inspirada en el dictamen de la Ponencia para la regulación de las casas de apuestas (2019-21), Unai Hualde ha incidido en el papel "fundamental" que desempeñó esta Brigada en el "estudio de la manera de incidir en la prevención de la ludopatía, la protección de menores y colectivos desprotegidos y la potenciación del juego responsable".

A ese respecto, ha advertido de la "vertiginosa" evolución del juego a partir de las "nuevas tecnologías" y ha llamado a seguir trabajando para, a la vista de la "facilidad de acceso que tiene el público juvenil", especialmente vinculado a las apuestas deportivas, "continuar legislando contra la publicidad y la proliferación de salones en las inmediaciones de los centros educativos".

"Hay que insistir en la prevención y control de la ludopatía", ha corroborado. Unai Hualde ha concluido agradeciendo la aportación del tejido social, con especial mención a colectivos que, como Aralar, representan un "buen ejemplo de colaboración entre el asociacionismo y las instituciones, fundamental para mejorar los servicios". Además, ha subrayado que "conforme a la Ley Foral de Policías de Navarra, vamos a seguir trabajando por un modelo de policía integral".

CREACIÓN DE LA BRIGADA

La Brigada de Juegos y Espectáculos se creó en junio 1986, como consecuencia de la asunción, por parte de la Comunidad foral, de la competencia exclusiva de juegos y espectáculos públicos.

A lo largo de estos 40 años, la Brigada ha experimentado varias transformaciones organizativas, y ahora se encuentra encuadrada en el Área de Seguridad Interior y Policía Administrativa y cuenta con 15 efectivos especializados en estas materias, un inspector, dos subinspectores, dos agentes primeros y 10 agentes.

Los agentes que la integran se ocupan de la supervisión de todas las modalidades de juego autorizadas en Navarra (máquinas recreativas y de azar, salas de bingo, apuestas deportivas, loterías, etc.), verificando el cumplimiento de las condiciones de autorización, el control de los porcentajes de devolución en premios de las máquinas de juego y la detección de actividades no autorizadas.

Actualmente, el foco se ha puesto especialmente en evitar el acceso al juego a menores y personas que se han autoprohibido el acceso a estos locales.

También se dedican a la inspección de establecimientos públicos y locales de ocio, verificando licencias de actividad, condiciones de seguridad, aforos, vías de evacuación, el cumplimiento de la normativa sobre venta de tabaco y alcohol, y también actúan en la supervisión del cumplimiento del reglamento taurino en los espectáculos taurinos tradicionales que se celebran en las fiestas patronales y populares de Navarra.

ACTUACIONES EN 2025

La Brigada de Juego y Espectáculos de la Policía Foral realizó en 2025 más de 1.500 inspecciones de máquinas recreativas y 220 controles de acceso de personas menores al juego, tabaco y alcohol.

Asimismo, controlaron casi un centenar de espectáculos públicos no taurinos, comprobando accesos, aforos y medidas de seguridad, y 140 de carácter taurino.

De igual forma, los efectivos de la Brigada apoyaron en 274 asuntos a otros departamentos del Gobierno de Navarra, destacando las inspecciones de Hacienda en el ámbito del juego, la verificación de la seguridad de las piscinas públicas y de la ordenación de la venta y consumo de tabaco, entre otras.